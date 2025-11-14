Видео
Солнечные панели станут мощнее — как их усовершенствуют

Ua ru
Дата публикации 14 ноября 2025 06:20
обновлено: 00:16
Солнечные панели нового поколения — как ученые хотят повысить их эффективность
Рабочий на крыше устанавливает солнечную панель. Фото: Unsplash

Современный мир часто сталкивается с энергетическими кризисами и экологическими проблемами, поэтому солнечная энергия постепенно превращается в одно из ключевых направлений развития. Инженеры продолжают совершенствовать эффективность солнечных панелей и, например, ученые Гонконгского политехнического университета (PolyU) достигли существенного прогресса в развитии перовскитных солнечных элементов, которые считаются более эффективными, чем кремниевые панели.

Об этом говорится в статье Interestingengineering.

Читайте также:

Модернизация солнечных панелей

Как отмечается, перовскитные солнечные панели сложно распространить для массового использования, поскольку материалы сильно чувствительны:

  • к влаге;
  • к кислороду;
  • к ультрафиолету и перепадам температур.

Из-за этого с течением времени производительность панелей снижается.

Чтобы избавиться от этих проблем, ученые настаивают на ускоренных тестах стабильности по соблюдению стандартов Международной электротехнической комиссии.

"Хотя лабораторные устройства демонстрируют впечатляющую эффективность, требуются дополнительные усилия для повышения их надежности, включая минимизацию потерь эффективности при переходе от маленьких модулей к большим", — пояснил профессор Ли Ганг.

Не менее важна и экологическая составляющая: хотя перовскитные материалы относительно дешевые, но их производство невозможно без редких элементов и свинца — это создает риски для окружающей среды.

Если замысел удастся выполнить, то модернизированные солнечные элементы можно будет устанавливать на крыши домов и промышленных электросетей. Это станет важным шагом к более чистой энергетике.

Что еще стоит знать

Напомним, что крупнейшим производителем солнечной энергии в 2025 году стал Китай. Страна сгенерировала 168 ТВт-ч солнечной энергии, которую мир получил от китайских панелей.

Китаю также принадлежит рекорд в ветрогенерации - плюс 16% к уровню, который был в 2024 году. По информации аналитиков, Пекину удалось построить больше солнечных и ветровых станций, чем все остальные страны вместе взятые.

Ранее мы рассказывали, что в Европе и Украине растет интерес к солнечным панелям. Это происходит из-за высоких цен на традиционную электроэнергию. Еще мы писали о ценах на солнечные батареи для квартиры и дома. Узнавайте, как много тока можно от них получить.

ученые технологии энергия солнечные панели
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
