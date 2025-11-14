Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Індустрії Сонячні панелі стануть потужнішими — як їх удосконалять

Сонячні панелі стануть потужнішими — як їх удосконалять

Ua ru
Дата публікації: 14 листопада 2025 06:20
Оновлено: 00:16
Сонячні панелі нового покоління — як вчені хочуть підвищити їхню ефективність
Робітник на даху встановлює сонячну панель. Фото: Unsplash

Сучасний світ часто зтикається з енергетичними кризами та екологічними проблемами, тож сонячна енергія поступово перетворюється в один із ключових напрямків розвитку. Інженери продовжують удосконалювати ефективність сонячних панелей і, наприклад, вчені Гонконзького політехнічного університету (PolyU) досягли суттєвого прогресу у розвитку перовскітніх сонячних елементів, які вважаються ефективнішими за кремнієві панелі.

Про це йдеться у статті Interestingengineering.

Реклама
Читайте також:

Модернізація сонячних панелей

Як зазначається, перовскітні сонячні панелі складно поширити для масового використання, оскільки матеріали сильно чутливі:

  • до вологи;
  • до кисню;
  • до ультрафіолету та перепадів температур.

Через це з плином часу продуктивність панелей знижується. 

Щоб позбутися від цих проблем, вчені наполягають на прискорених тестах стабільності з дотримання стандартів  Міжнародної електротехнічної комісії.

"Хоча лабораторні пристрої демонструють вражаючу ефективність, потрібні додаткові зусилля для підвищення їх надійності, включно з мінімізацією втрат ефективності при переході від маленьких модулів до великих", — пояснив професор Лі Ганг.

Не менш важлива й екологічна складова: хоча перовскітні матеріали відносно дешеві, але їхнє виробництво неможливе без рідкісних елементів та  свинцю — це створює ризики для довкілля.

Якщо задум вдасться виконати, то модернізовані сонячні елементи можна буде встановлювати на дахи будинків та промислових електромереж. Це стане важливим кроком до чистішої енергетики. 

Що ще варто знати 

Нагадаємо, що найбільшим виробником сонячної енергії у 2025 році став Китай. Країна згенерувала 168 ТВт-год сонячної енергії, яку світ отримав від китайських панелей.

Китаю також належить рекорд у вітрогенерації — плюс 16% до рівня, який був у 2024 році. За інформацією аналітиків, Пекіну вдалося збудувати більше сонячних і вітрових станцій, ніж усі інші країни разом узяті.

Раніше ми розповідали, що в Європі та Україні зростає інтерес до сонячних панелей. Це відбувається через зависокі ціни на традиційну електроенергію. Ще ми писали про ціни на сонячні батареї для квартири та дому. Дізнавайтесь, як багато струму можна від них отримати. 

вчені технології енергія сонячні панелі
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації