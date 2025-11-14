Сонячні панелі нового покоління — як вчені хочуть підвищити їхню ефективність

Робітник на даху встановлює сонячну панель. Фото: Unsplash

Сучасний світ часто зтикається з енергетичними кризами та екологічними проблемами, тож сонячна енергія поступово перетворюється в один із ключових напрямків розвитку. Інженери продовжують удосконалювати ефективність сонячних панелей і, наприклад, вчені Гонконзького політехнічного університету (PolyU) досягли суттєвого прогресу у розвитку перовскітніх сонячних елементів, які вважаються ефективнішими за кремнієві панелі.

Про це йдеться у статті Interestingengineering.

Модернізація сонячних панелей

Як зазначається, перовскітні сонячні панелі складно поширити для масового використання, оскільки матеріали сильно чутливі:

до вологи;

до кисню;

до ультрафіолету та перепадів температур.

Через це з плином часу продуктивність панелей знижується.

Щоб позбутися від цих проблем, вчені наполягають на прискорених тестах стабільності з дотримання стандартів Міжнародної електротехнічної комісії.

"Хоча лабораторні пристрої демонструють вражаючу ефективність, потрібні додаткові зусилля для підвищення їх надійності, включно з мінімізацією втрат ефективності при переході від маленьких модулів до великих", — пояснив професор Лі Ганг.

Не менш важлива й екологічна складова: хоча перовскітні матеріали відносно дешеві, але їхнє виробництво неможливе без рідкісних елементів та свинцю — це створює ризики для довкілля.

Якщо задум вдасться виконати, то модернізовані сонячні елементи можна буде встановлювати на дахи будинків та промислових електромереж. Це стане важливим кроком до чистішої енергетики.

Що ще варто знати

Нагадаємо, що найбільшим виробником сонячної енергії у 2025 році став Китай. Країна згенерувала 168 ТВт-год сонячної енергії, яку світ отримав від китайських панелей.

Китаю також належить рекорд у вітрогенерації — плюс 16% до рівня, який був у 2024 році. За інформацією аналітиків, Пекіну вдалося збудувати більше сонячних і вітрових станцій, ніж усі інші країни разом узяті.

Раніше ми розповідали, що в Європі та Україні зростає інтерес до сонячних панелей. Це відбувається через зависокі ціни на традиційну електроенергію.