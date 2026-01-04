Сонячні панелі стануть минулим — яка розробка може їх замінити

Чоловік встановлює сонячні панелі на даху будинку. Фото: Unsplash

Плоскі прямокутні сонячні панелі роками кріпили до будь-яких конструкцій, здатних витримати їхню вагу. Тепер альтернативою може стати новий гнучкий матеріал, який підлаштовується під форму поверхні й змінює підхід до інтеграції сонячної енергії в архітектуру.

Про це пише Ecoportal.

Що відомо про заміну сонячним панелям

Команда фахівців з Корнельського університету взяла за основу підказки з біології. Під час розробки вони орієнтувалися на те, як у природі формуються листя та черепашки, здатні вловлювати світло під різними кутами. Ці принципи застосували у новій сонячній технології під назвою HelioSkin.

HelioSkin задумана як нашарування фотоелектричних матеріалів, що нагадує тканину. Таке покриття згинається рівно настільки, щоб повторювати форму й структуру будь-якого об'єкта під ним. Завдяки цьому важкі металеві рами стають непотрібними — роль "каркаса" бере на себе сама поверхня, зокрема елементи будівлі.

Матеріал можна просто приклеїти, перетворюючи на генератор енергії практично будь-яку площину. Найпомітніший ефект очікують у містах: стіни багатоквартирних будинків, заводів, торгових і офісних центрів можуть працювати як електростанції без втрати зовнішньої привабливості.

Водночас технологія має і слабкі сторони. Вона виробляє менше електроенергії на квадратний метр, ніж класична панель, встановлена під оптимальним кутом. Проте ідея робить ставку на масштаб: великі площі поверхонь, які раніше не розглядалися для встановлення сонячних батарей, можуть компенсувати нижчу віддачу.

Перші версії HelioSkin надто сильно м'ялися: вони непогано вловлювали сонячне світло, але швидко руйнувалися. Зараз технологію суттєво вдосконалили.

Нагадаємо, на тлі енергетичних криз і кліматичних викликів сонячна енергія стає одним із ключових напрямків розвитку. Вчені, зокрема з Гонконзького політехнічного університету, вже досягли помітного прогресу в перовскітних сонячних елементах, які можуть бути ефективнішими за традиційні кремнієві панелі.

Також ми писали, що архітектор із Барселони представив сферичний генератор Rawlemon Solar Architecture, який пропонує альтернативу класичним сонячним турбінам. Пристрій здатен виробляти до 1,1 кВт-год електроенергії на день без додаткових витрат.