Головна Технології Енергія з вологи — нова технологія може замінити сонячні панелі

Енергія з вологи — нова технологія може замінити сонячні панелі

Ua ru
Дата публікації: 11 березня 2026 11:41
Електрика з повітря — у Сінгапурі створюють пристрій, що генерує енергію цілодобово
Сонячні панелі на даху будинку та лампа. Фото: Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Нова розробка дослідників із Національного університету Сінгапуру може працювати цілодобово, використовуючи вологу й тепло навколишнього середовища. Автори проєкту вважають, що така технологія в перспективі здатна зменшити витрати домогосподарств на електроенергію.

Про це пише Ecoportal.

Читайте також:

Технологія ще тестується, але вже демонструє стабільну роботу

Команда дослідників із Національного університету Сінгапуру представила ультратонкий пристрій на основі тканини, який може забезпечувати будинок електроенергією впродовж доби. Для цього він використовує повітря, вологу та тепло довкілля.

Йдеться про пристрій товщиною лише 0,3 мм, який поглинає енергію з повітря для виробництва електрики. Система також здатна генерувати струм завдяки волозі та теплу в повітрі.

За наведеними даними, пристрій виробляв 0,7 вольта упродовж більш ніж 150 годин. Дослідники наголошують, що така технологія дає змогу отримувати енергію з мінімальними витратами.

В основі розробки лежить гігроскопічний іонний гідрогель. Саме він використовується для перетворення енергії навколишнього середовища на електроенергію.

Технологія поки перебуває на стадії тестування. Водночас перші результати, за оцінкою команди, вже показують, що нові рішення в енергетичному секторі можуть працювати не лише в теорії, а й на практиці.

Компактні вітрові генератори на кшталт Shine 2.0 розробляють як альтернативу сонячним панелям у ситуаціях, коли немає стабільного доступу до сонячного світла. Такі пристрої призначені для живлення невеликої електроніки під час подорожей, кемпінгу або як резервне джерело енергії для гаджетів.

Паралельно інженери експериментують із використанням сильніших повітряних потоків на великій висоті. У Китаї випробували гелієву прив'язну платформу S2000, здатну виробляти електроенергію на висоті близько двох кілометрів і передавати її на землю через спеціальний трос.

Володимир Мололкін - редактор, експерт рубрики "Техно"
Автор:
Володимир Мололкін
