Электричество из воздуха — ученые создали устройство, работающее круглосуточно

Без солнца и ветра — этот генератор может стать новым стандартом
Разработка исследователей из Национального университета Сингапура использует влагу и тепло окружающей среды для непрерывной выработки энергии. Авторы проекта считают, что в будущем такая система сможет помочь снизить ежемесячные расходы на электричество.
Технология еще тестируется, но уже демонстрирует стабильную работу
Команда исследователей из Национального университета Сингапура представила ультратонкое устройство на основе ткани, которое может обеспечивать дом электроэнергией в течение суток. Для этого оно использует воздух, влагу и тепло окружающей среды.
Речь идет об устройстве толщиной всего 0,3 мм, которое поглощает энергию из воздуха для производства электричества. Система также способна генерировать ток благодаря влаге и теплу в воздухе.
По приведенным данным, устройство производило 0,7 вольта в течение более чем 150 часов. Исследователи отмечают, что такая технология позволяет получать энергию с минимальными затратами.
В основе разработки лежит гигроскопический ионный гидрогель. Именно он используется для преобразования энергии окружающей среды в электроэнергию.
Технология пока находится на стадии тестирования. В то же время первые результаты, по оценке команды, уже показывают, что новые решения в энергетическом секторе могут работать не только в теории, но и на практике.
Компактные ветровые генераторы вроде Shine 2.0 разрабатывают как альтернативу солнечным панелям в ситуациях, когда нет стабильного доступа к солнечному свету. Такие устройства предназначены для питания небольшой электроники во время путешествий, кемпинга или как резервный источник энергии для гаджетов.
Параллельно инженеры экспериментируют с использованием более сильных воздушных потоков на большой высоте. В Китае испытали гелиевую привязную платформу S2000, способную вырабатывать электроэнергию на высоте около двух километров и передавать ее на землю через специальный трос.
