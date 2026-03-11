Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Технологии Без солнца и ветра — этот генератор может стать новым стандартом

Без солнца и ветра — этот генератор может стать новым стандартом

Ua ru
Дата публикации 11 марта 2026 11:41
Электричество из воздуха — ученые создали устройство, работающее круглосуточно
Солнечные панели на крыше дома и лампа. Фото: Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Разработка исследователей из Национального университета Сингапура использует влагу и тепло окружающей среды для непрерывной выработки энергии. Авторы проекта считают, что в будущем такая система сможет помочь снизить ежемесячные расходы на электричество.

Об этом пишет Ecoportal.

Реклама
Читайте также:

Технология еще тестируется, но уже демонстрирует стабильную работу

Команда исследователей из Национального университета Сингапура представила ультратонкое устройство на основе ткани, которое может обеспечивать дом электроэнергией в течение суток. Для этого оно использует воздух, влагу и тепло окружающей среды.

Речь идет об устройстве толщиной всего 0,3 мм, которое поглощает энергию из воздуха для производства электричества. Система также способна генерировать ток благодаря влаге и теплу в воздухе.

По приведенным данным, устройство производило 0,7 вольта в течение более чем 150 часов. Исследователи отмечают, что такая технология позволяет получать энергию с минимальными затратами.

В основе разработки лежит гигроскопический ионный гидрогель. Именно он используется для преобразования энергии окружающей среды в электроэнергию.

Технология пока находится на стадии тестирования. В то же время первые результаты, по оценке команды, уже показывают, что новые решения в энергетическом секторе могут работать не только в теории, но и на практике.

Компактные ветровые генераторы вроде Shine 2.0 разрабатывают как альтернативу солнечным панелям в ситуациях, когда нет стабильного доступа к солнечному свету. Такие устройства предназначены для питания небольшой электроники во время путешествий, кемпинга или как резервный источник энергии для гаджетов.

Параллельно инженеры экспериментируют с использованием более сильных воздушных потоков на большой высоте. В Китае испытали гелиевую привязную платформу S2000, способную вырабатывать электроэнергию на высоте около двух километров и передавать ее на землю через специальный трос.

технологии энергия солнечные панели зеленая энергетика разработка ветровые электростанции
Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Автор:
Владимир Мололкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации