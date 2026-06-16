В Испании запустили первый в мире электродвигатель, работающий на 100% чистом водороде

Электрогенератор на чистом водороде. Фото: Wartsila

Водород давно считается одним из возможных решений для энергетики будущего, но теперь эта идея вышла за рамки теории. В Испании крупный двигатель впервые смог работать на 100% чистом водороде и подавать электроэнергию в национальную сеть.

Об этом пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на Interesting Engineering.

Что известно о первом двигателе на чистом водороде

Технологическая группа Wärtsilä провела испытания в городе Бермео на севере Испании. Во время теста большой энергетический двигатель работал полностью на чистом водороде и поставлял электричество в национальную энергосеть.

В компании заявили, что это первая в мире демонстрация крупномасштабного водородного двигателя, работающего на 100% чистом водороде.

Для испытания использовалась модель Wärtsilä 31H2. Сейчас ее называют самым большим двигателем на чистом водороде.

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Ранее проекты водородных электростанций часто опирались на двигатели, которые смешивали водород с обычным природным газом. В данном случае генератор работал без ископаемого топлива.

Wärtsilä подчеркнула, что двигатель 31H2 входит в платформу Wärtsilä 31, которую компания называет одной из самых эффективных многотопливных 4-тактных платформ в мире.

В компании считают, что тест показал: водород может перейти от теоретических сценариев к реальной энергетической инфраструктуре.

Почему испытания провели именно в Испании

Испанию выбрали для проекта из-за высокой доли возобновляемых источников энергии. Страна также пытается уменьшить зависимость от нестабильных мировых рынков топлива.

Это важно для энергосистем, в которых растет роль солнечной и ветровой генерации. Такие источники зависят от погоды и времени суток, поэтому сетям нужны гибкие резервные системы.

По международным прогнозам, к 2030 году мировые мощности солнечной и ветровой энергетики могут вырасти примерно на 4600 ГВт.

Когда солнечные или ветровые электростанции производят больше электроэнергии, чем требуется потребителям, избыток энергии можно использовать для работы электролизеров. Они расщепляют воду на кислород и водород.

После этого водород можно хранить, а впоследствии сжигать в двигателях типа Wärtsilä 31H2. Так электроэнергию можно производить тогда, когда солнце или ветер не обеспечивают достаточной генерации.

В пресс-релизе компания подчеркнула, что зеленый водород не создает углеродных выбросов и может способствовать декарбонизации энергосетей с большой долей возобновляемой генерации.

Помимо стабилизации энергосети, платформа может поставлять электроэнергию в отдаленные регионы, которые не подключены к основным линиям электропередачи.

Производитель также ожидает, что технология сможет поддерживать промышленные объекты с постоянным и высоким спросом на электроэнергию.

Среди возможных направлений — промышленное производство и дата-центры искусственного интеллекта. Такие объекты должны снижать углеродный след, но в то же время нуждаются в бесперебойной работе.

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