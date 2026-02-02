Навіщо потрібні USB-порти на моніторі — 3 приховані можливості

USB-порти в моніторі. Фото: кадр з відео/YouTube

USB-порти на моніторі часто залишаються "про запас", хоча можуть помітно розширити можливості робочого місця. Через них зручно під'єднувати додаткові пристрої, накопичувачі та навіть підсвітку — без зайвих дротів до системного блока.

Про те, що можна до них під'єднати, пише BGR.

USB-хаб

Один із найпрактичніших варіантів — під'єднати до монітора USB-хаб і отримати кілька додаткових роз'ємів під периферію. Як приклад наводять 4-портовий USB-хаб від Acer зі швидкістю передачі даних до 5 Гбіт/с і підтримкою plug-and-play. Він компактний, сумісний із USB-A та USB-C і дає змогу одночасно підключати кілька пристроїв. Також звертають увагу, що в цій моделі USB-C порт використовується лише для стабільності та живлення, а не для передавання даних.

Зовнішній жорсткий диск

USB-порт монітора може стати точкою підключення для зовнішнього накопичувача. Серед прикладів — Seagate Portable на 2 ТБ: заявлена швидкість читання до 130 МБ/с, сумісність із Windows та Mac, а також робота без додаткового програмного забезпечення. Такий диск зручний для зберігання великих файлів і резервних копій поруч із робочим місцем.

Підсвітка під монітором

Ще один варіант — під'єднати через USB-A підсвітку під монітор. Як приклад згадується RGB-підсвітка ABCidy, яка пропонує понад 350 динамічних кольорів або 15 статичних режимів. У комплекті передбачено пульт дистанційного керування, а також налаштування яскравості та швидкості світлових ефектів — простий спосіб змінити настрій робочого столу без складних налаштувань.

Нагадаємо, роз'єми USB-C можуть мати однаковий вигляд, але їхні можливості суттєво відрізняються. Зрозуміти різницю допомагають позначки біля порту або маркування на кабелі, які й підказують, на що насправді здатне конкретне підключення.

Також ми писали, що USB-порти давно стали звичним елементом повсякденної техніки. Часто роз'єми мають кольорові вставки, але інколи трапляються й повністю "безбарвні" порти, що лише ускладнюють орієнтацію.