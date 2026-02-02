Видео
Дата публикации 2 февраля 2026 14:24
Зачем нужны USB-порты на мониторе — 3 скрытые возможности
USB-порты в мониторе. Фото: кадр из видео/YouTube

USB-порты на мониторе часто остаются "про запас", хотя могут заметно расширить возможности рабочего места. Через них удобно подключать дополнительные устройства, накопители и даже подсветку — без лишних проводов к системному блоку.

О том, что можно к ним подключить, пишет BGR.

Читайте также:

USB-хаб

Один из самых практичных вариантов — подключить к монитору USB-хаб и получить несколько дополнительных разъемов под периферию. В качестве примера приводят 4-портовый USB-хаб от Acer со скоростью передачи данных до 5 Гбит/с и поддержкой plug-and-play. Он компактный, совместим с USB-A и USB-C и позволяет одновременно подключать несколько устройств. Также обращают внимание, что в этой модели USB-C порт используется только для стабильности и питания, а не для передачи данных.

Внешний жесткий диск

USB-порт монитора может стать точкой подключения для внешнего накопителя. Среди примеров — Seagate Portable на 2 ТБ: заявленная скорость чтения до 130 МБ/с, совместимость с Windows и Mac, а также работа без дополнительного программного обеспечения. Такой диск удобен для хранения больших файлов и резервных копий рядом с рабочим местом.

Подсветка под монитором

Еще один вариант — подключить через USB-A подсветку под монитор. В качестве примера упоминается RGB-подсветка ABCidy, которая предлагает более 350 динамических цветов или 15 статических режимов. В комплекте предусмотрен пульт дистанционного управления, а также настройка яркости и скорости световых эффектов — простой способ изменить настроение рабочего стола без сложных настроек.

Напомним, разъемы USB-C могут иметь одинаковый вид, но их возможности существенно отличаются. Понять разницу помогают отметки возле порта или маркировка на кабеле, которые и подсказывают, на что на самом деле способно конкретное подключение.

Также мы писали, что USB-порты давно стали привычным элементом повседневной техники. Часто разъемы имеют цветные вставки, но иногда попадаются и полностью "бесцветные" порты, что лишь затрудняет ориентацию.

порт гаджеты полезные советы USB монитор разъем
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
