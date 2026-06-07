Що можна і не можна підключати до USB-порту телевізора

Флешка у USB-порті телевізора. Фото: кадр з відео/YouTube

USB-порт у телевізорі потрібен не лише для флешки з фільмами чи фото. Через нього можна підключати накопичувачі, малопотужні аксесуари, LED-підсвічування та окремі пристрої для Smart TV, але він не розрахований на високе навантаження чи складну периферію.

Про те, що можна і не можна під'єднувати до USB-порту телевізора, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на Engadget.

Флешки та зовнішні накопичувачі

Найпоширеніший сценарій — перегляд файлів із флешки. Через USB телевізор може відкривати фільми, серіали, музику та зображення без підключення до інтернету.

Зазвичай підтримуються популярні формати на кшталт MP4, AVI, MKV, MP3 і JPEG. Водночас сумісність залежить від конкретної моделі телевізора, тому не кожен файл може відкритися коректно.

Заряджання малопотужних гаджетів

USB-порт телевізора можна використовувати для заряджання невеликих аксесуарів. Наприклад, пульта, бездротових навушників, фітнес-браслета або електронної книги.

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Таке заряджання зазвичай буде повільним, але для малопотужних пристроїв цього може вистачити. Водночас телевізор не варто сприймати як повноцінну зарядну станцію.

LED-підсвічування для телевізора

Через USB часто підключають LED-стрічки для фонового освітлення. Це зручно, бо підсвічування може вмикатися й вимикатися разом із телевізором.

Такий варіант підходить для створення м'якого світла за екраном або декоративного ефекту під час перегляду фільмів. Головне — щоб підсвічування не вимагало більшої потужності, ніж може дати USB-порт телевізора.

USB-мікрофони для Smart TV

Деякі моделі Smart TV підтримують підключення USB-мікрофонів. Це може знадобитися для голосового керування, відеодзвінків або караоке-застосунків.

Особливо корисним такий варіант може бути, якщо пульт телевізора не має вбудованого мікрофона. Але підтримка залежить від моделі телевізора та програмного забезпечення.

Що не можна підключати до телевізора

USB-порт телевізора не призначений для повноцінного заряджання смартфонів і планшетів. Телефон, найімовірніше, заряджатиметься дуже повільно.

Крім того, постійне підключення потужніших пристроїв може створювати зайве навантаження на порт. Для смартфонів краще використовувати звичайний зарядний адаптер або павербанк.

До USB-порту телевізора не варто підключати пристрої, які потребують драйверів. Це стосується принтерів, сканерів, зовнішніх оптичних приводів та іншої складної периферії.

Телевізор зазвичай не має потрібного програмного забезпечення для роботи з такими пристроями. Навіть якщо роз'єм фізично підходить, система може просто не розпізнати підключення.

Окремий ризик — випадкові або невідомі USB-накопичувачі. Якщо флешка пошкоджена або містить шкідливі файли, її підключення може бути небезпечним.

Особливо обережними варто бути з накопичувачами невідомого походження. Краще використовувати лише власні флешки або перевірені пристрої.

USB-порт телевізора не підходить для пристроїв із високим енергоспоживанням. Не варто підключати до нього вентилятори, обігрівачі, грілки, потужні LED-лампи або інші прилади, які потребують багато енергії.

Такі пристрої можуть працювати нестабільно, не запускатися взагалі або створювати надмірне навантаження на телевізор.

Раніше Новини.LIVE писали, що USB-порти на комп'ютерах і ноутбуках можуть відрізнятися кольором внутрішньої вставки, і найчастіше це слугує підказкою щодо стандарту роз'єму та можливої швидкості передавання даних. Водночас повністю орієнтуватися лише на колір не варто.

Також Новини.LIVE розповідали, що USB-розетки стали звичним рішенням удома, в офісах, кафе та готелях, адже дають змогу заряджати смартфон без окремого адаптера. Загалом такий спосіб вважається безпечним, однак багато залежить від якості самої розетки, підтримуваної потужності та місця, де користувач підключає пристрій.