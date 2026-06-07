Флешка в USB-порте телевизора. Фото: кадр из видео/YouTube

USB-порт в телевизоре нужен не только для флешки с фильмами или фото. Через него можно подключать накопители, маломощные аксессуары, LED-подсветку и отдельные устройства для Smart TV, но он не рассчитан на высокую нагрузку или сложную периферию.

О том, что можно и нельзя подключать к USB-порту телевизора, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на Engadget.

Флешки и внешние накопители

Самый распространенный сценарий — просмотр файлов с флешки. Через USB телевизор может открывать фильмы, сериалы, музыку и изображения без подключения к интернету.

Обычно поддерживаются популярные форматы вроде MP4, AVI, MKV, MP3 и JPEG. При этом совместимость зависит от конкретной модели телевизора, поэтому не каждый файл может открыться корректно.

Зарядка маломощных гаджетов

USB-порт телевизора можно использовать для зарядки небольших аксессуаров. Например, пульта, беспроводных наушников, фитнес-браслета или электронной книги.

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Такая зарядка обычно будет медленной, но для маломощных устройств этого может хватить. При этом телевизор не стоит воспринимать как полноценную зарядную станцию.

LED-подсветка для телевизора

Через USB часто подключают LED-ленты для фонового освещения. Это удобно, так как подсветка может включаться и выключаться вместе с телевизором.

Такой вариант подходит для создания мягкого света за экраном или декоративного эффекта при просмотре фильмов. Главное — чтобы подсветка не требовала большей мощности, чем может дать USB-порт телевизора.

USB-микрофоны для Smart TV

Некоторые модели Smart TV поддерживают подключение USB-микрофонов. Это может понадобиться для голосового управления, видеозвонков или караоке-приложений.

Особенно полезным такой вариант может быть, если пульт телевизора не имеет встроенного микрофона. Но поддержка зависит от модели телевизора и программного обеспечения.

Что нельзя подключать к телевизору

USB-порт телевизора не предназначен для полноценной зарядки смартфонов и планшетов. Телефон, скорее всего, будет заряжаться очень медленно.

Кроме того, постоянное подключение более мощных устройств может создавать лишнюю нагрузку на порт. Для смартфонов лучше использовать обычный зарядный адаптер или павербанк.

К USB-порту телевизора не стоит подключать устройства, требующие драйверов. Это касается принтеров, сканеров, внешних оптических приводов и другой сложной периферии.

Телевизор обычно не имеет нужного программного обеспечения для работы с такими устройствами. Даже если разъем физически подходит, система может просто не распознать подключение.

Отдельный риск — случайные или неизвестные USB-накопители. Если флешка повреждена или содержит вредоносные файлы, ее подключение может быть опасным.

Особенно осторожными стоит быть с накопителями неизвестного происхождения. Лучше использовать только собственные флешки или проверенные устройства.

USB-порт телевизора не подходит для устройств с высоким энергопотреблением. Не стоит подключать к нему вентиляторы, обогреватели, грелки, мощные LED-лампы или другие приборы, которые требуют много энергии.

Такие устройства могут работать нестабильно, не запускаться вообще или создавать чрезмерную нагрузку на телевизор.

Ранее Новини.LIVE писали, что USB-порты на компьютерах и ноутбуках могут отличаться цветом внутренней вставки, и чаще всего это служит подсказкой относительно стандарта разъема и возможной скорости передачи данных. При этом полностью ориентироваться только на цвет не стоит.

Также Новини.LIVE рассказывали, что USB-розетки стали привычным решением дома, в офисах, кафе и гостиницах, ведь позволяют заряжать смартфон без отдельного адаптера. В целом такой способ считается безопасным, однако многое зависит от качества самой розетки, поддерживаемой мощности и места, где пользователь подключает устройство.