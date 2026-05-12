Чем отличается синий USB-порт от красного и что означают цвета

USB-порты синего цвета.

USB-порты на компьютерах и ноутбуках могут отличаться цветом внутренней вставки. Чаще всего это подсказка о стандарте разъема и его скорости, но полностью полагаться лишь на цвет не стоит.

Что означает синий USB-порт

Синий USB-порт обычно указывает на стандарт USB 3.0 или USB 3.1 Gen 1. Такие разъемы поддерживают скорость передачи данных до 5 Гбит/с.

Это значительно быстрее старых черных или белых USB-портов, которые чаще всего относятся к USB 2.0. Синий порт хорошо подходит для флешек, внешних дисков, камер и других устройств, где важна быстрая передача файлов.

Что означает красный USB-порт

Красные USB-порты встречаются реже, но часто означают более новый и быстрый стандарт. Обычно они могут соответствовать USB 3.1, USB 3.2 Gen 2 или USB 3.2 Gen 2x2.

В таких случаях скорость может достигать 10 Гбит/с, а в отдельных версиях USB 3.2 — до 20 Гбит/с. То есть красный порт часто быстрее синего.

Кроме более высокой скорости, красные USB-порты нередко поддерживают функцию постоянного питания. Это значит, что через них можно заряжать смартфон, наушники или другие устройства даже тогда, когда компьютер выключен или находится в режиме сна.

Именно поэтому такие порты иногда обозначают не только цветом, но и дополнительным значком питания.

Какой USB-порт быстрее

Если на компьютере есть и синий, и красный USB-порт, в большинстве случаев быстрее будет именно красный. Он чаще относится к более новым стандартам и может иметь лучшие возможности для передачи данных и зарядки.

Но есть важный нюанс: цвет USB-порта не является строгим стандартом. Производители не обязаны всегда использовать одинаковые цвета для конкретных версий USB.

Некоторые компании используют собственную логику маркировки. Например, порт может быть черным, но при этом поддерживать USB 3.2, хотя черный цвет обычно ассоциируется с более старым USB 2.0.

Поэтому надежнее всего смотреть не только на цвет, но и на обозначение рядом с портом, характеристики ноутбука или документацию производителя.

