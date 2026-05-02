Для чего нужен USB-порт в телевизоре: 6 скрытых возможностей

USB-порт в телевизоре часто остается без внимания, так как большинство пользователей привыкли смотреть контент через стриминговые сервисы. Но этот разъем может заметно расширить возможности ТВ.

Просмотр фото, видео и музыки без интернета

Самый простой сценарий — подключить флешку или внешний диск и открыть видео, фото или музыку через встроенный медиаплеер телевизора. Это удобно, если интернет работает нестабильно или нужно посмотреть файл в исходном качестве без буферизации.

Большинство телевизоров поддерживает популярные форматы вроде MP4, JPEG и MP3. Если файл не открывается, его можно предварительно конвертировать или использовать другой плеер, если модель телевизора позволяет устанавливать приложения.

Питание для мелких устройств

USB-порт в телевизоре может работать как источник питания. Для быстрой зарядки смартфона он обычно не подходит, но может зарядить или поддерживать работу наушников, геймпадов, беспроводных гарнитур и других небольших аксессуаров.

Также через USB часто запитывают стриминговые приставки или медиастики. Это позволяет не занимать отдельную розетку адаптером питания.

Большой экран для учебы и работы

Через USB-накопитель на телевизоре можно открывать документы, презентации, таблицы или PDF-файлы. Для базовых задач этого может быть достаточно, особенно если нужно быстро показать материалы на большом экране.

Если телевизор имеет несколько USB-портов, к одному из них можно подключить клавиатуру или мышь. Это делает навигацию в меню и работу с файлами более удобной.

Режим большой фоторамки

Телевизор можно использовать как цифровую фоторамку. Достаточно загрузить фото на флешку, подключить ее к USB-порту и включить слайдшоу.

Такой режим удобен во время праздников, встреч или семейных событий, когда экран можно использовать для показа фото вместо того, чтобы он просто оставался выключенным.

Запись телепередач на флешку

Некоторые телевизоры поддерживают запись эфирного телевидения на USB-накопитель. Такая функция работает как персональный видеорегистратор: можно записать передачу, поставить эфир на паузу или просмотреть программу позже.

Название этой опции зависит от бренда, а ее наличие — от конкретной модели телевизора.

Обновление прошивки без интернета

USB-порт может помочь и тогда, когда телевизор не подключен к сети или имеет проблемы с Wi-Fi. В таком случае файл прошивки можно скачать с официального сайта производителя на флешку, а затем установить обновление через меню ТВ.

Это позволяет поддерживать программное обеспечение телевизора актуальным даже без прямого доступа к интернету.

Ранее Новини.LIVE писали, что многие владельцы Smart TV подключают приставки, консоли или саундбары к первому свободному HDMI-порту и не учитывают, что разные разъемы на одном телевизоре могут иметь разные возможности.

Также Новини.LIVE рассказывали, что не все HDMI-кабели одинаково хорошо подходят для передачи 4K-изображения, даже если внешне почти не отличаются друг от друга. Если кабель не соответствует нужному стандарту, телевизор или монитор не сможет показать картинку в полном качестве, даже когда сам экран технически поддерживает такое разрешение.