Для чого потрібен USB-порт у телевізорі: 6 прихованих можливостей

USB-порт у телевізорі часто залишається без уваги, бо більшість користувачів звикли дивитися контент через стримінгові сервіси. Але цей роз'єм може помітно розширити можливості ТВ.

Перегляд фото, відео та музики без інтернету

Найпростіший сценарій — підключити флешку або зовнішній диск і відкрити відео, фото чи музику через вбудований медіаплеєр телевізора. Це зручно, якщо інтернет працює нестабільно або потрібно подивитися файл у початковій якості без буферизації.

Більшість телевізорів підтримує популярні формати на кшталт MP4, JPEG і MP3. Якщо файл не відкривається, його можна попередньо конвертувати або використати інший плеєр, якщо модель телевізора дозволяє встановлювати застосунки.

Живлення для дрібних пристроїв

USB-порт у телевізорі може працювати як джерело живлення. Для швидкої зарядки смартфона він зазвичай не підходить, але може зарядити або підтримувати роботу навушників, геймпадів, бездротових гарнітур та інших невеликих аксесуарів.

Також через USB часто живлять стримінгові приставки або медіастіки. Це дозволяє не займати окрему розетку адаптером живлення.

Великий екран для навчання та роботи

Через USB-накопичувач на телевізорі можна відкривати документи, презентації, таблиці або PDF-файли. Для базових завдань цього може бути достатньо, особливо якщо потрібно швидко показати матеріали на великому екрані.

Якщо телевізор має кілька USB-портів, до одного з них можна підключити клавіатуру або мишу. Це робить навігацію в меню та роботу з файлами зручнішою.

Режим великої фоторамки

Телевізор можна використовувати як цифрову фоторамку. Достатньо завантажити фото на флешку, підключити її до USB-порту й увімкнути слайдшоу.

Такий режим зручний під час свят, зустрічей або сімейних подій, коли екран можна використати для показу фото замість того, щоб він просто залишався вимкненим.

Запис телепередач на флешку

Деякі телевізори підтримують запис ефірного телебачення на USB-накопичувач. Така функція працює як персональний відеореєстратор: можна записати передачу, поставити ефір на паузу або переглянути програму пізніше.

Назва цієї опції залежить від бренду, а її наявність — від конкретної моделі телевізора.

Оновлення прошивки без інтернету

USB-порт може допомогти і тоді, коли телевізор не підключений до мережі або має проблеми з Wi-Fi. У такому разі файл прошивки можна завантажити з офіційного сайту виробника на флешку, а потім встановити оновлення через меню ТВ.

Це дозволяє підтримувати програмне забезпечення телевізора актуальним навіть без прямого доступу до інтернету.

Раніше Новини.LIVE писали, що багато власників Smart TV підключають приставки, консолі або саундбари до першого вільного HDMI-порту й не враховують, що різні роз'єми на одному телевізорі можуть мати різні можливості.

Також Новини.LIVE розповідали, що не всі HDMI-кабелі однаково добре підходять для передавання 4K-зображення, навіть якщо зовні майже не відрізняються один від одного. Якщо кабель не відповідає потрібному стандарту, телевізор або монітор не зможе показати картинку в повній якості, навіть коли сам екран технічно підтримує таку роздільну здатність.