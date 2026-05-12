Чим відрізняється синій USB-порт від червоного та що означають кольори

USB-порти на комп'ютерах і ноутбуках можуть відрізнятися кольором внутрішньої вставки. Найчастіше це підказка про стандарт роз'єму та його швидкість, але повністю покладатися лише на колір не варто.

Що означає синій USB-порт

Синій USB-порт зазвичай вказує на стандарт USB 3.0 або USB 3.1 Gen 1. Такі роз'єми підтримують швидкість передавання даних до 5 Гбіт/с.

Це значно швидше за старі чорні або білі USB-порти, які найчастіше належать до USB 2.0. Синій порт добре підходить для флешок, зовнішніх дисків, камер та інших пристроїв, де важлива швидка передача файлів.

Що означає червоний USB-порт

Червоні USB-порти трапляються рідше, але часто означають новіший і швидший стандарт. Зазвичай вони можуть відповідати USB 3.1, USB 3.2 Gen 2 або USB 3.2 Gen 2x2.

У таких випадках швидкість може сягати 10 Гбіт/с, а в окремих версіях USB 3.2 — до 20 Гбіт/с. Тобто червоний порт часто швидший за синій.

Крім вищої швидкості, червоні USB-порти нерідко підтримують функцію постійного живлення. Це означає, що через них можна заряджати смартфон, навушники або інші пристрої навіть тоді, коли комп'ютер вимкнений або перебуває в режимі сну.

Саме тому такі порти іноді позначають не лише кольором, а й додатковим значком живлення.

Який USB-порт швидший

Якщо на комп'ютері є і синій, і червоний USB-порт, у більшості випадків швидшим буде саме червоний. Він частіше належить до новіших стандартів і може мати кращі можливості для передавання даних та заряджання.

Але є важливий нюанс: колір USB-порту не є суворим стандартом. Виробники не зобов'язані завжди використовувати однакові кольори для конкретних версій USB.

Деякі компанії використовують власну логіку маркування. Наприклад, порт може бути чорним, але при цьому підтримувати USB 3.2, хоча чорний колір зазвичай асоціюється зі старішим USB 2.0.

Тому найнадійніше дивитися не тільки на колір, а й на позначення поруч із портом, характеристики ноутбука або документацію виробника.

