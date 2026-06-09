USB-порт на роутері: 5 корисних сценаріїв для дому

Зворотній бік роутера з USB-портом. Фото: кадр з відео/YouTube

USB-порт на роутері може бути корисним не лише для технічного обслуговування, а й для домашньої мережі. Через нього можна підключити накопичувач, принтер або USB-модем, але доступні функції залежать від конкретної моделі роутера та його прошивки.

Про це пише редакція Новини.LIVE.

USB-порт може перетворити накопичувач на спільне сховище

Флешка або зовнішній диск, підключені до роутера, можуть стати простим мережевим сховищем для домашніх пристроїв. У такому разі файли можна відкривати з комп'ютера, ноутбука або смартфона без постійного переставляння накопичувача між різними пристроями.

Зазвичай доступ до такого сховища працює через SMB — протокол, який Windows використовує для мережевих папок. Це зручно для фотографій, документів та інших файлів, які потрібні одразу кільком пристроям у квартирі.

Домашня медіатека без окремого сервера

У багатьох роутерах є вбудований DLNA-сервер. Ця технологія дозволяє передавати відео, музику та фото пристроям у локальній мережі.

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Якщо підключити до роутера диск із медіафайлами, телевізор або медіаплеєр може побачити його як мережеве джерело. Так можна запускати фільми, музику або переглядати фото без підключення накопичувача безпосередньо до телевізора.

Але є обмеження. Роутер зазвичай лише передає файл і не перетворює його в інший формат. Якщо телевізор не підтримує кодек, формат відео або аудіодоріжку, роутер це не виправить.

Старий принтер можна зробити мережевим

USB-порт роутера може допомогти і зі старим принтером без Wi-Fi. Якщо роутер підтримує функцію принт-сервера, підключений через USB принтер стане доступним для інших комп'ютерів у домашній мережі.

Налаштування залежить від виробника роутера. Іноді принтер можна додати стандартними засобами операційної системи, а іноді для кожного комп'ютера потрібно встановити окрему утиліту.

Файли можна завантажувати без увімкненого комп'ютера

Деякі роутери та прошивки, зокрема OpenWRT, мають вбудований менеджер завантажень. Він дозволяє зберігати файли безпосередньо на накопичувач, підключений до USB-порту роутера.

Це може бути зручно для великих архівів, образів операційних систем або інших файлів, які завантажуються довго. У такому разі не потрібно залишати увімкненим комп'ютер.

USB-модем може стати резервним інтернетом

Частина роутерів підтримує підключення 3G- або 4G-модемів через USB. У такому випадку мобільна мережа може працювати як основний канал інтернету або як резервний варіант на випадок збою в домашнього провайдера.

Це корисно для віддаленої роботи, камер спостереження, систем розумного дому та інших пристроїв, яким потрібне стабільне підключення.

Раніше Новини.LIVE писали, що не всі Wi-Fi-роутери мають однакові можливості, тому перед купівлею варто звертати увагу не лише на ціну та заявлену швидкість. Правильний вибір маршрутизатора може суттєво вплинути на стабільність домашньої мережі, якість покриття та роботу кількох пристроїв одночасно.

Також Новини.LIVE розповідали, що модем і Wi-Fi-роутер не потребують постійного перезапуску, однак періодичне повне перезавантаження може допомогти підтримувати стабільнішу роботу мережі. У більшості випадків достатньо робити це приблизно раз на місяць або тоді, коли з'являються проблеми зі швидкістю чи підключенням.