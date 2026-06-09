USB-порт на роутере: 5 полезных сценариев для дома

Обратная сторона роутера с USB-портом. Фото: кадр из видео/YouTube

USB-порт на роутере может быть полезным не только для технического обслуживания, но и для домашней сети. Через него можно подключить накопитель, принтер или USB-модем, но доступные функции зависят от конкретной модели роутера и его прошивки.

Об этом пишет редакция Новини.LIVE.

USB-порт может превратить накопитель в общее хранилище

Флешка или внешний диск, подключенные к роутеру, могут стать простым сетевым хранилищем для домашних устройств. В таком случае файлы можно открывать с компьютера, ноутбука или смартфона без постоянной перестановки накопителя между разными устройствами.

Обычно доступ к такому хранилищу работает через SMB — протокол, который Windows использует для сетевых папок. Это удобно для фотографий, документов и других файлов, которые нужны сразу нескольким устройствам в квартире.

Домашняя медиатека без отдельного сервера

Во многих роутерах есть встроенный DLNA-сервер. Эта технология позволяет передавать видео, музыку и фото устройствам в локальной сети.

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Если подключить к роутеру диск с медиафайлами, телевизор или медиаплеер может увидеть его как сетевой источник. Так можно запускать фильмы, музыку или просматривать фото без подключения накопителя непосредственно к телевизору.

Но есть ограничения. Роутер обычно лишь передает файл и не преобразует его в другой формат. Если телевизор не поддерживает кодек, формат видео или аудиодорожку, роутер это не исправит.

Старый принтер можно сделать сетевым

USB-порт роутера может помочь и со старым принтером без Wi-Fi. Если роутер поддерживает функцию принт-сервера, подключенный через USB принтер станет доступным для других компьютеров в домашней сети.

Настройка зависит от производителя роутера. Иногда принтер можно добавить стандартными средствами операционной системы, а иногда для каждого компьютера нужно установить отдельную утилиту.

Файлы можно загружать без включенного компьютера

Некоторые роутеры и прошивки, в частности OpenWRT, имеют встроенный менеджер загрузок. Он позволяет сохранять файлы непосредственно на накопитель, подключенный к USB-порту роутера.

Это может быть удобно для больших архивов, образов операционных систем или других файлов, которые загружаются долго. В таком случае не нужно оставлять включенным компьютер.

USB-модем может стать резервным интернетом

Часть роутеров поддерживает подключение 3G- или 4G-модемов через USB. В таком случае мобильная сеть может работать как основной канал интернета или как резервный вариант на случай сбоя у домашнего провайдера.

Это полезно для удаленной работы, камер наблюдения, систем умного дома и других устройств, которым требуется стабильное подключение.

Ранее Новини.LIVE писали, что не все Wi-Fi-роутеры имеют одинаковые возможности, поэтому перед покупкой стоит обращать внимание не только на цену и заявленную скорость. Правильный выбор маршрутизатора может существенно повлиять на стабильность домашней сети, качество покрытия и работу нескольких устройств одновременно.

Также Новини.LIVE рассказывали, что модем и Wi-Fi-роутер не требуют постоянного перезапуска, однако периодическая полная перезагрузка может помочь поддерживать стабильную работу сети. В большинстве случаев достаточно делать это примерно раз в месяц или тогда, когда появляются проблемы со скоростью или подключением.