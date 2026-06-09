USB-порт на роутере: 5 полезных сценариев для дома

USB-порт на роутере простаивает впустую: 5 вариантов использования
USB-порт на роутере может быть полезным не только для технического обслуживания, но и для домашней сети. Через него можно подключить накопитель, принтер или USB-модем, но доступные функции зависят от конкретной модели роутера и его прошивки.
Об этом пишет редакция Новини.LIVE.
USB-порт может превратить накопитель в общее хранилище
Флешка или внешний диск, подключенные к роутеру, могут стать простым сетевым хранилищем для домашних устройств. В таком случае файлы можно открывать с компьютера, ноутбука или смартфона без постоянной перестановки накопителя между разными устройствами.
Обычно доступ к такому хранилищу работает через SMB — протокол, который Windows использует для сетевых папок. Это удобно для фотографий, документов и других файлов, которые нужны сразу нескольким устройствам в квартире.
Домашняя медиатека без отдельного сервера
Во многих роутерах есть встроенный DLNA-сервер. Эта технология позволяет передавать видео, музыку и фото устройствам в локальной сети.
Если подключить к роутеру диск с медиафайлами, телевизор или медиаплеер может увидеть его как сетевой источник. Так можно запускать фильмы, музыку или просматривать фото без подключения накопителя непосредственно к телевизору.
Но есть ограничения. Роутер обычно лишь передает файл и не преобразует его в другой формат. Если телевизор не поддерживает кодек, формат видео или аудиодорожку, роутер это не исправит.
Старый принтер можно сделать сетевым
USB-порт роутера может помочь и со старым принтером без Wi-Fi. Если роутер поддерживает функцию принт-сервера, подключенный через USB принтер станет доступным для других компьютеров в домашней сети.
Настройка зависит от производителя роутера. Иногда принтер можно добавить стандартными средствами операционной системы, а иногда для каждого компьютера нужно установить отдельную утилиту.
Файлы можно загружать без включенного компьютера
Некоторые роутеры и прошивки, в частности OpenWRT, имеют встроенный менеджер загрузок. Он позволяет сохранять файлы непосредственно на накопитель, подключенный к USB-порту роутера.
Это может быть удобно для больших архивов, образов операционных систем или других файлов, которые загружаются долго. В таком случае не нужно оставлять включенным компьютер.
USB-модем может стать резервным интернетом
Часть роутеров поддерживает подключение 3G- или 4G-модемов через USB. В таком случае мобильная сеть может работать как основной канал интернета или как резервный вариант на случай сбоя у домашнего провайдера.
Это полезно для удаленной работы, камер наблюдения, систем умного дома и других устройств, которым требуется стабильное подключение.
Ранее Новини.LIVE писали, что не все Wi-Fi-роутеры имеют одинаковые возможности, поэтому перед покупкой стоит обращать внимание не только на цену и заявленную скорость. Правильный выбор маршрутизатора может существенно повлиять на стабильность домашней сети, качество покрытия и работу нескольких устройств одновременно.
Также Новини.LIVE рассказывали, что модем и Wi-Fi-роутер не требуют постоянного перезапуска, однако периодическая полная перезагрузка может помочь поддерживать стабильную работу сети. В большинстве случаев достаточно делать это примерно раз в месяц или тогда, когда появляются проблемы со скоростью или подключением.