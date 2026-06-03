Как часто нужно перезагружать роутер: эксперты предоставили точный ответ

Wi-Fi-роутер на столе. Фото: кадр из видео/YouTube

Модем и Wi-Fi-роутер не требуют постоянного перезапуска, но периодическая полная перезагрузка может помочь поддерживать стабильную работу сети. В большинстве случаев достаточно делать это примерно раз в месяц или тогда, когда появляются проблемы со скоростью или подключением.

Об этом пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на SlashGear.

Зачем перезагружать роутер

Современные роутеры и модемы обычно не требуют сложной настройки. Их подключают к розетке, соединяют с модемом или оптическим терминалом провайдера, после чего устройство само управляет домашней сетью.

Пользователи чаще всего вспоминают о роутере лишь тогда, когда интернет начинает работать медленно или устройства не могут подключиться к Wi-Fi. В таких ситуациях обычная перезагрузка часто помогает восстановить стабильную работу.

Во время полной перезагрузки роутер очищает временную память, которую также называют кэшем. Кроме того, устройство заново запускает свою операционную систему, сетевые службы и все фоновые процессы.

Читайте также:

Это может устранить часть проблем со скоростью, подключением или нестабильной работой Wi-Fi. Однако перезапуск поможет только тогда, когда причина сбоя связана с самим роутером или модемом, а не с провайдером или внешней линией.

Как часто стоит перезагружать роутер

Единого жесткого правила нет. Для большинства домашних сетей достаточно полного перезапуска примерно раз в месяц.

Не нужно выключать роутер каждые несколько дней без надобности. Регулярную ежемесячную перезагрузку можно рассматривать как простую профилактику, которая помогает устройству работать стабильнее.

Если интернет начал тормозить, можно сперва проверить скорость через онлайн-тест. Это поможет понять, действительно ли роутер выдает скорость, за которую вы платите провайдеру.

Ранее Новини.LIVE писали, что алюминиевая фольга возле Wi-Fi-роутера может изменить направление распространения сигнала, но не делает интернет мощнее в полном смысле. Такой способ иногда помогает точечно улучшить покрытие в одной зоне, однако при этом может ослабить сигнал в другой части дома.

Также Новини.LIVE рассказывали, что даже при быстром интернет-плане Wi-Fi может тормозить или полностью исчезать в отдельных комнатах. Часто причина не в провайдере, а в "мертвых зонах".