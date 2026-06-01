Главная Технологии 6 гаджетов, которые стоит держать подальше от Wi-Fi-роутера

6 гаджетов, которые стоит держать подальше от Wi-Fi-роутера

Дата публикации 1 июня 2026 14:24
Какие устройства не стоит ставить рядом с Wi-Fi-роутером: 6 гаджетов
Wi-Fi-роутер. Фото: кадр из видео/YouTube

Скорость домашнего Wi-Fi зависит не только от тарифа или модели роутера. Некоторые бытовые гаджеты могут создавать помехи, если стоят слишком близко к маршрутизатору.

Об этом пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на BGR.

Почему роутер может работать хуже

Даже быстрый интернет может работать нестабильно, если роутер расположен рядом с устройствами, которые создают беспроводные помехи. В результате страницы открываются медленнее, видео буферизируется, а соединение на смартфоне или компьютере может прерываться.

Проблема часто не в провайдере, а в размещении роутера. Многие домашние гаджеты работают в тех же или близких частотных диапазонах, что и Wi-Fi, особенно если речь идет о 2,4 ГГц.

Детские мониторы

Цифровые радионяни часто работают в диапазоне 2,4 ГГц. Это тот же диапазон, который используют многие роутеры, поэтому близкое расположение таких устройств может создавать помехи.

Читайте также:

Если радионяня стоит рядом с роутером, ее лучше переставить дальше. Оптимально оставить между устройствами хотя бы 2,5-3 метра расстояния.

Беспроводные телефоны

Некоторые модели беспроводных домашних телефонов тоже работают на частоте 2,4 ГГц. Если база такого телефона стоит возле роутера, это может влиять на скорость и стабильность Wi-Fi.

В таком случае стоит перенести телефонную базу в другое место или использовать модель, которая работает в другом диапазоне. Это уменьшит нагрузку на беспроводную сеть.

Bluetooth-колонки

Bluetooth-устройства также используют диапазон 2,4 ГГц. Одна колонка вряд ли полностью испортит Wi-Fi, но если она стоит очень близко к роутеру, помехи могут быть более заметными.

Между Bluetooth-колонкой и роутером желательно оставлять хотя бы 1-1,5 метра. Особенно это важно, если в комнате одновременно работает много беспроводных устройств.

Камеры видеонаблюдения

Беспроводные камеры безопасности могут влиять на Wi-Fi двумя способами. Во-первых, они создают дополнительные радиопомехи, если расположены рядом с роутером. Во-вторых, камеры, которые постоянно передают видео в облако, активно используют пропускную способность сети.

Из-за этого другие устройства могут получать более низкую скорость. Если возможно, камеры лучше располагать дальше от роутера или подключать часть системы проводным способом.

Smart TV

Смарт-телевизоры тоже могут создавать нагрузку на домашнюю сеть. Они подключаются к Wi-Fi, часто используют Bluetooth для колонок, саундбаров или пультов, а также потребляют много трафика во время стриминга.

Если телевизор стоит рядом с роутером, лучше подключить его через Ethernet-кабель. Это уменьшит беспроводные помехи и одновременно может улучшить стабильность интернета на самом телевизоре.

Хабы умного дома

Центры управления умным домом могут одновременно поддерживать связь со многими устройствами. Из-за этого они создают дополнительную нагрузку в зоне, где работает роутер.

Такие хабы лучше не ставить вплотную к маршрутизатору. Если рядом с роутером одновременно работают камеры, колонки, умные лампы, телевизор и хаб, помехи могут накапливаться.

Больше всего от помех страдают сети 2,4 ГГц, так как этот диапазон используют многие бытовые устройства. Если роутер поддерживает 5 ГГц или 6 ГГц, важные устройства можно перевести на эти частоты.

Такое подключение часто обеспечивает более высокую скорость и меньше помех. Особенно это полезно для ноутбуков, смартфонов, телевизоров и приставок, которые активно используют интернет.

Ранее Новини.LIVE писали, что даже при быстром интернет-плане Wi-Fi может тормозить или полностью пропадать в отдельных комнатах. Часто причина не в провайдере, а в "мертвых зонах", которые возникают из-за стен, металлических предметов, неудачного расположения роутера или неправильных настроек самого маршрутизатора.

Также Новини.LIVE рассказывали, что домашний Wi-Fi требует не менее внимательной защиты, чем смартфон или компьютер. Если сеть настроена ненадежно, посторонние могут подключиться к роутеру, перехватывать данные, изменить пароль или даже получить доступ к устройствам в доме.

полезные советы домашний интернет Wi-Fi-роутер
Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Автор:
Владимир Мололкин
