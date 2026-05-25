Главная Технологии Может ли алюминиевая фольга улучшить сигнал Wi-Fi-роутера

Дата публикации 25 мая 2026 16:32
Фольга возле Wi-Fi-роутера: действительно ли она усиливает сигнал
Wi-Fi-роутер, оклеенный алюминиевой фольгой. Фото: кадр из видео/YouTube

Алюминиевая фольга возле Wi-Fi-роутера может изменить направление сигнала, но не делает интернет мощнее в полном смысле. Такой способ иногда помогает точечно улучшить покрытие в одной зоне, однако может ослабить его в другой части дома.

Об этом пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на TechCrunch.

Как работает лайфхак с фольгой возле роутера

В сети снова набирает популярность способ с размещением алюминиевой фольги возле Wi-Fi-роутера. Его суть в том, что металлический лист может работать как отражатель радиоволн и менять направление распространения сигнала.

Wi-Fi-сигнал от роутера расходится не идеально равномерно. Вокруг антенны он часто распространяется в форме, которую сравнивают с "пончиком", поэтому часть энергии может уходить в направления, где сильное покрытие не требуется.

Алюминиевая поверхность не увеличивает мощность роутера. Она лишь помогает направить сигнал в одну сторону, концентрируя его в конкретной зоне.

Из-за этого в одной комнате Wi-Fi может стать более стабильным, но в другой части квартиры или дома покрытие наоборот ухудшится. То есть лайфхак работает не как универсальный усилитель, а как простой способ изменить распределение сигнала.

Что показали исследования

В 2017 году исследователи из Дартмутского колледжа проверили, как специальные отражатели могут влиять на Wi-Fi-покрытие. В части тестов сигнал в нужном направлении возрастал до 50%, тогда как в противоположном направлении снижался примерно на 75%.

При этом в исследовании речь шла не об обычном куске фольги. Для экспериментов использовали точно сформированные 3D-напечатанные конструкции, покрытые металлом. Их форму рассчитывал алгоритм WiPrint.

Такие отражатели создавали под конкретное помещение и нужное направление сигнала. Именно поэтому лабораторный результат не стоит напрямую переносить на домашний лайфхак со случайно согнутым куском фольги.

В обычных домашних условиях фольга не повторяет точность специальных конструкций. Из-за этого результат может быть слабым или нестабильным.

Улучшение, если оно есть, обычно работает локально. Например, сигнал может стать лучше в комнате, где раньше была "мертвая зона", но при этом ухудшиться за фольгой или в соседнем помещении.

Полностью обертывать роутер фольгой не стоит. Это может не только ухудшить передачу сигнала, но и создать риск перегрева устройства.

Ранее Новини.LIVE писали, что даже при быстром интернет-плане Wi-Fi может тормозить или полностью исчезать в отдельных комнатах. Часто причина не в провайдере, а в "мертвых зонах", которые возникают из-за стен, металлических предметов, неудачного расположения роутера или неправильных настроек самого маршрутизатора.

Также Новини.LIVE рассказывали, что многие пользователи оставляют Wi-Fi на смартфоне включенным круглосуточно и не задумываются, как это влияет на заряд, безопасность и качество сна. Ночное отключение беспроводного соединения не является обязательным правилом, но в отдельных ситуациях может стать полезной привычкой для большего контроля над устройством.

полезные советы Wi-Fi-роутер беспроводной интернет
Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Автор:
Владимир Мололкин
