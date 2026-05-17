Главная Технологии Что будет, если не выключать Wi-Fi на телефоне на ночь

Что будет, если не выключать Wi-Fi на телефоне на ночь

Дата публикации 17 мая 2026 16:32
Важно выключать Wi-Fi на телефоне на ночь: что будет иначе
Девушка со смартфоном в постели. Фото: кадр из видео/YouTube

Многие пользователи оставляют Wi-Fi на смартфоне включенным круглосуточно и не задумываются, влияет ли это на заряд, безопасность и качество сна. На самом деле ночное отключение беспроводного соединения не является обязательным правилом, но в отдельных случаях может быть полезной привычкой.

Об этом пишет редакция Новини.LIVE.

Нужно ли выключать Wi-Fi перед сном

Если смартфон лежит рядом с кроватью, включенный Wi-Fi означает, что устройство продолжает оставаться онлайн. Оно может получать уведомления, синхронизировать данные, обновлять приложения и поддерживать соединение с сетью даже тогда, когда вы спите.

Именно поэтому отключение Wi-Fi на ночь может помочь уменьшить количество отвлечений. Телефон не будет постоянно получать уведомления из мессенджеров, соцсетей, почты или других приложений.

Одна из главных практических причин выключать Wi-Fi — меньше соблазнов брать телефон в руки перед сном. Когда интернет выключен, пользователь реже листает ленту, смотрит видео или отвечает на сообщения уже в постели.

Также это уменьшает количество ночных раздражителей: звуков, вибраций и свечения экрана. В результате заснуть может быть легче, а сон — спокойнее.

Включенный Wi-Fi сам по себе не "съедает" батарею очень быстро, но все равно поддерживает активность устройства. Если телефон ночью синхронизирует данные, проверяет сообщения и подключения, заряд расходуется быстрее.

На новых моделях разница может быть небольшой, но на более старых смартфонах или устройствах с изношенным аккумулятором отключение Wi-Fi на ночь может дать более заметный эффект.

Еще один нюанс — автоматическое подключение к доступным сетям. Если в настройках включено автоподключение, смартфон может пытаться соединиться с известными или открытыми Wi-Fi-сетями.

Дома это обычно не проблема, но в поездках, гостиницах или многоквартирных домах такое поведение может создавать лишние риски. Выключенный Wi-Fi ночью полностью убирает вероятность случайного подключения к опасной сети.

Вредит ли включенный Wi-Fi здоровью

Вопрос влияния Wi-Fi на здоровье часто вызывает споры. Смартфоны и роутеры действительно используют радиосигналы, но уровень такого излучения в бытовых условиях является низким.

Поэтому главная польза от выключения Wi-Fi на ночь чаще связана не с "опасностью сигнала", а с комфортом: меньше уведомлений, меньше ночного пользования телефоном и немного лучшая автономность.

здоровье функции смартфона Wi-Fi-роутер
Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Автор:
Владимир Мололкин
