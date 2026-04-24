5 самых распространенных мифов о Wi-Fi, которые давно пора забыть

Wi-Fi стал настолько привычным, что многие представления о нем люди воспринимают как факт, хотя часть из них давно не соответствует реальности. Одни заблуждения просто отнимают время, другие заставляют тратить лишние деньги или зря волноваться из-за вещей, которые на самом деле не представляют угрозы.

О пяти мифах о Wi-Fi пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на BGR.

Ethernet от mesh-системы или усилителя не дает "настоящей" кабельной скорости

Часто кажется, что если подключить компьютер или телевизор кабелем Ethernet к mesh-узлу или Wi-Fi-усилителю, скорость автоматически станет такой же, как при прямом проводном подключении к роутеру. На самом деле это не так.

Дело в том, что сам узел или усилитель все равно получает данные по Wi-Fi. Кабель далее лишь передает тот сигнал, который уже пришел беспроводным способом. То есть такая схема все равно остается зависимой от качества беспроводного соединения, а значит существенного прироста скорости обычно не дает.

Антенны роутера не нужно "наводить" прямо на устройство

Еще один распространенный миф заключается в том, что антенны роутера нужно направлять точно в сторону телефона, ноутбука или телевизора, чтобы получить лучший сигнал. На практике такая логика не работает.

Антенны Wi-Fi-роутера не передают сигнал узким лучом в ту сторону, куда они смотрят. Они распространяют его во всех направлениях, но лучшее покрытие дают не с кончика антенны, а сбоку от нее. Именно поэтому вертикальное или горизонтальное положение антенн больше влияет на покрытие по этажу или между этажами, а не дает точечного ускорения интернета возле конкретного устройства.

Wi-Fi-сигнал не вредит организму так, как это часто представляют

Из-за того, что Wi-Fi работает на основе невидимого излучения, вокруг него годами появляются страхи о якобы вредном влиянии на здоровье. Особенно это усилилось на фоне мифов об электромагнитных полях и 5G.

Впрочем, нет убедительных доказательств того, что обычный домашний Wi-Fi представляет опасность для организма. Сигналы роутера относятся к неионизирующему излучению, которое не имеет достаточной энергии, чтобы менять поведение клеток. Поэтому бытовое использование Wi-Fi не рассматривается как реальная угроза для здоровья.

Диапазон 2,4 ГГц до сих пор не потерял смысла

На фоне распространения 5 ГГц, Wi-Fi 6E и Wi-Fi 7 у кого-то может возникнуть впечатление, что старый диапазон 2,4 ГГц уже вообще не нужен. Но это тоже заблуждение.

Более новые частоты действительно могут передавать больше данных и давать более высокую скорость, однако имеют меньший радиус действия. Именно поэтому 2,4 ГГц продолжает оставаться полезным: этот диапазон лучше работает на большем расстоянии и удобен для менее требовательных устройств, например умного дома. Благодаря этому быстрые диапазоны можно оставить для стриминга, игр или других нагруженных сценариев.

Дорогой роутер не всегда означает более быстрый интернет

Еще одно устойчивое представление — что для быстрого Wi-Fi обязательно нужно покупать очень дорогой роутер. На самом деле скорость сети зависит не только от самого роутера, но и от тарифа провайдера и реальных потребностей пользователя.

Если домашний интернет-план сам по себе медленный, ни один роутер не даст скорость выше той, которую обеспечивает провайдер. Кроме того, даже относительно недорогие современные модели уже могут поддерживать актуальные стандарты Wi-Fi. В более дорогих устройствах пользователь часто платит не столько за скорость, сколько за дополнительные возможности — лучшее приложение, более широкое покрытие, VPN или другие функции.

