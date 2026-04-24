5 найпоширеніших міфів про Wi-Fi, які давно час забути

Wi-Fi став настільки звичним, що багато уявлень про нього люди сприймають як факт, хоча частина з них давно не відповідає реальності. Одні помилки просто забирають час, інші змушують витрачати зайві гроші або даремно хвилюватися через речі, які насправді не становлять загрози.

Про п'ять міфів про Wi-Fi пише редакція Новини.LIVE з посиланням на BGR.

Ethernet від mesh-системи або підсилювача не дає "справжньої" кабельної швидкості

Часто здається, що якщо підключити комп'ютер або телевізор кабелем Ethernet до mesh-вузла чи Wi-Fi-підсилювача, швидкість автоматично стане такою ж, як при прямому дротовому підключенні до роутера. Насправді це не так.

Річ у тім, що сам вузол або підсилювач усе одно отримує дані по Wi-Fi. Кабель далі лише передає той сигнал, який уже прийшов бездротовим способом. Тобто така схема все одно залишається залежною від якості бездротового з'єднання, а отже істотного приросту швидкості зазвичай не дає.

Антени роутера не потрібно "наводити" прямо на пристрій

Ще один поширений міф полягає в тому, що антени роутера потрібно спрямовувати точно в бік телефона, ноутбука чи телевізора, щоб отримати кращий сигнал. На практиці така логіка не працює.

Антени Wi-Fi-роутера не передають сигнал вузьким променем у той бік, куди вони дивляться. Вони поширюють його в усіх напрямках, але найкраще покриття дають не з кінчика антени, а збоку від неї. Саме тому вертикальне або горизонтальне положення антен більше впливає на покриття по поверху чи між поверхами, а не дає точкового прискорення інтернету біля конкретного пристрою.

Wi-Fi-сигнал не шкодить організму так, як це часто уявляють

Через те, що Wi-Fi працює на основі невидимого випромінювання, навколо нього роками з'являються страхи про нібито шкідливий вплив на здоров'я. Особливо це посилилося на тлі міфів про електромагнітні поля та 5G.

Утім, немає переконливих доказів того, що звичайний домашній Wi-Fi становить небезпеку для організму. Сигнали роутера належать до неіонізуючого випромінювання, яке не має достатньої енергії, щоб змінювати поведінку клітин. Тому побутове використання Wi-Fi не розглядається як реальна загроза для здоров'я.

Діапазон 2,4 ГГц досі не втратив сенсу

На тлі поширення 5 ГГц, Wi-Fi 6E та Wi-Fi 7 у когось може виникнути враження, що старий діапазон 2,4 ГГц уже взагалі не потрібен. Але це теж помилка.

Новіші частоти справді можуть передавати більше даних і давати вищу швидкість, однак мають менший радіус дії. Саме тому 2,4 ГГц і далі залишається корисним: цей діапазон краще працює на більшій відстані та зручний для менш вимогливих пристроїв, наприклад розумного дому. Завдяки цьому швидші діапазони можна залишити для стримінгу, ігор чи інших навантажених сценаріїв.

Дорогий роутер не завжди означає швидший інтернет

Ще одне стійке уявлення — що для швидкого Wi-Fi обов'язково потрібно купувати дуже дорогий роутер. Насправді швидкість мережі залежить не лише від самого роутера, а й від тарифу провайдера та реальних потреб користувача.

Якщо домашній інтернет-план сам по собі повільний, жоден роутер не дасть швидкість вищу за ту, яку забезпечує провайдер. Крім того, навіть відносно недорогі сучасні моделі вже можуть підтримувати актуальні стандарти Wi-Fi. У дорожчих пристроях користувач часто платить не стільки за швидкість, скільки за додаткові можливості — кращий застосунок, ширше покриття, VPN або інші функції.

