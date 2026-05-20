Как убрать мертвые зоны Wi-Fi дома: 5 простых настроек

Если интернет-план быстрый, но в отдельных комнатах Wi-Fi постоянно тормозит или пропадает, проблема может быть не только в провайдере. Часто "мертвые зоны" возникают из-за стен, металлических предметов, неудачного размещения роутера или неправильных настроек самого маршрутизатора.

Измените канал Wi-Fi

Роутеры передают сигнал через отдельные каналы. Если в многоквартирном доме много соседских сетей работают на одном канале, возникают помехи, а соединение становится нестабильным.

Чтобы проверить это, можно установить приложение Wi-Fi Analyzer на смартфон и посмотреть, какие каналы наименее загружены. После этого нужно зайти в настройки роутера через браузер и вручную выбрать менее перегруженный канал.

Для диапазона 2,4 ГГц обычно советуют использовать каналы 1, 6 или 11. Для 5 ГГц доступны другие варианты, в частности 36, 40, 44 или 48. Это не увеличит радиус Wi-Fi магическим образом, но может сделать сигнал более стабильным в проблемных местах.

Переключайтесь между 2,4 ГГц и 5 ГГц

Если у вас двухдиапазонный роутер, он может работать в сетях 2,4 ГГц и 5 ГГц. Они имеют разные преимущества: 2,4 ГГц лучше проходит сквозь стены и подходит для дальних комнат, а 5 ГГц обеспечивает более высокую скорость, но хуже преодолевает препятствия.

Поэтому устройства, которые стоят далеко от роутера, лучше подключать к 2,4 ГГц. А телевизор, ноутбук или смартфон рядом с маршрутизатором — к 5 ГГц.

Если смартфон или ноутбук постоянно сам переходит на 5 ГГц в дальней комнате и из-за этого теряет сигнал, можно "забыть" эту сеть в настройках устройства или включить Smart Connect, если роутер поддерживает такую функцию. Она автоматически подбирает оптимальный диапазон для каждого устройства.

Включите beamforming

Beamforming — это функция, которая помогает роутеру направлять сигнал в сторону подключенных устройств. Вместо того чтобы одинаково раздавать Wi-Fi во все стороны, маршрутизатор может фокусировать сигнал там, где есть смартфон, телевизор или ноутбук.

На роутерах, которые поддерживают эту технологию, beamforming часто включен по умолчанию, но это стоит проверить в разделе расширенных беспроводных настроек. В меню функция может называться Beamforming, Implicit Beamforming или похожим образом.

Это особенно полезно для устройств, которые расположены рядом с "мертвыми зонами" и часто имеют нестабильное соединение.

Отключите режимы экономии энергии

Некоторые современные роутеры имеют режимы Power Saving, Eco Mode или Ultra Power Saving. Они уменьшают энергопотребление, но могут одновременно снижать мощность передачи сигнала.

Если в доме уже есть места со слабым Wi-Fi, такие режимы могут сделать ситуацию хуже. В настройках роутера стоит проверить, не включена ли экономия энергии, и при необходимости перейти на Normal Mode.

Также нужно убедиться, что мощность передачи сигнала выставлена на максимум или 100%, если такой параметр доступен.

Сбросьте роутер до заводских настроек

Если предыдущие шаги не помогли, можно попробовать сбросить роутер. Это не увеличивает покрытие напрямую, но может убрать ошибки, которые накопились из-за неправильных или устаревших настроек.

Обычно для сброса нужно зажать кнопку Reset на корпусе роутера на 5-15 секунд. В некоторых моделях это можно сделать через приложение или вебинтерфейс.

После сброса придется заново настроить название сети, пароль и параметры Wi-Fi. Также стоит сразу проверить обновления прошивки, ведь они могут улучшить стабильность, скорость и безопасность роутера.

