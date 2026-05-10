Какие 8 вещей глушат ваш сигнал Wi-Fi дома

Дата публикации 10 мая 2026 06:32
Слабый Wi-Fi-сигнал дома: 8 виновников этого
Wi-Fi-роутер на столе. Фото: кадр из видео/YouTube

Слабый Wi-Fi не всегда означает проблемы с провайдером или старый роутер. Часто сигнал хуже проходит через предметы, материалы и технику в самой квартире, которые незаметно создают препятствия для беспроводной сети.

О таких вещах пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на SlashGear.

Роутер стоит в неудачном месте

Если роутер спрятан в углу, шкафу, тумбе или стоит на полу, сигнал распространяется хуже. Устройство лучше разместить ближе к центру помещения, на открытом месте и чуть выше уровня пола.

Особенно нежелательно закрывать роутер в деревянный или металлический короб. Такие препятствия могут заметно ослаблять сигнал еще до того, как он дойдет до других комнат.

Микроволновки, камеры и бэби-мониторы

Часть бытовых устройств работает в диапазоне 2,4 ГГц — том самом, который использует Wi-Fi. Из-за этого микроволновки, камеры наблюдения, бэби-мониторы и другие подобные гаджеты могут создавать помехи.

Если есть возможность, лучше подключать смартфоны, ноутбуки и телевизоры к сети 5 ГГц или использовать устройства, которые работают на других частотах.

Толстые стены из бетона или кирпича

Стены — один из главных врагов Wi-Fi. Чем плотнее материал между роутером и устройством, тем слабее становится сигнал.

Особенно сильно мешают бетонные и кирпичные перегородки. В квартирах или домах с такими стенами может понадобиться репитер или mesh-система, чтобы равномерно покрыть все комнаты.

Металл, зеркала и энергосберегающие окна

Металлические поверхности отражают радиоволны, поэтому роутер не стоит ставить возле крупных металлических предметов. То же касается зеркал и окон с low-e покрытием, где есть тонкий металлический слой.

Такие поверхности могут не просто ослаблять сигнал, но и создавать зоны, где Wi-Fi работает нестабильно.

Аквариумы, бойлеры и другие емкости с водой

Вода хорошо поглощает радиосигнал, поэтому большие аквариумы, бойлеры или другие емкости с водой рядом с роутером могут создавать "глухие" зоны.

Если сигнал плохо проходит в определенную часть квартиры, стоит проверить, не стоит ли между роутером и устройством большой объект с водой.

Соседские сети Wi-Fi

В многоквартирных домах Wi-Fi могут глушить не только предметы, но и сети соседей. Если много роутеров работают на одном канале, эфир перегружается, и соединение становится медленнее.

Помочь может автоматический выбор канала в настройках роутера или переход на 5 ГГц или 6 ГГц, если ваши устройства это поддерживают.

Bluetooth-устройства

Наушники, колонки, мыши, клавиатуры и другая Bluetooth-техника тоже используют диапазон 2,4 ГГц. Если таких устройств много, они могут создавать дополнительные помехи для Wi-Fi.

Когда Bluetooth не нужен, его можно выключать. А для важной техники, например ПК или телевизора, иногда лучше использовать проводное подключение.

Телевизор рядом с роутером

Телевизор тоже может ухудшать Wi-Fi, особенно если роутер стоит сразу за ним или в тумбе под экраном. Внутри ТВ есть металлические элементы и беспроводные модули, которые могут мешать нормальному распространению сигнала.

Лучше отодвинуть роутер от телевизора хотя бы на несколько метров и не прятать его за крупной техникой.

Ранее Новини.LIVE писали, что антенны Wi-Fi-роутера не всегда нужно оставлять строго вертикально, хотя именно так их чаще всего устанавливают пользователи. В некоторых случаях достаточно изменить угол наклона одной антенны, чтобы сигнал лучше проходил в отдаленные комнаты или на другие этажи.

Также Новини.LIVE рассказывали, что индикаторы на роутере — это не просто декоративные лампочки, а часть встроенной системы диагностики. По их цвету, частоте мигания и пометкам рядом можно понять, есть ли доступ к интернету, передаются ли данные и работает ли само устройство в штатном режиме.

полезные советы домашний интернет Wi-Fi-роутер
Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Владимир Мололкин
