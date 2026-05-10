Головна Технології Які 8 речей глушать ваш сигнал Wi-Fi вдома

Дата публікації: 10 травня 2026 06:32
Слабкий Wi-Fi-сигнал вдома: 8 винуватців цього
Wi-Fi-роутер на столі. Фото: кадр з відео/YouTube

Слабкий Wi-Fi не завжди означає проблеми з провайдером або старий роутер. Часто сигнал гірше проходить через предмети, матеріали й техніку в самій квартирі, які непомітно створюють перешкоди для бездротової мережі.

Про такі речі пише редакція Новини.LIVE з посиланням на SlashGear.

Роутер стоїть у невдалому місці

Якщо роутер захований у кутку, шафі, тумбі або стоїть на підлозі, сигнал поширюється гірше. Пристрій краще розмістити ближче до центру помешкання, на відкритому місці й трохи вище рівня підлоги.

Особливо небажано закривати роутер у дерев'яний або металевий короб. Такі перешкоди можуть помітно послаблювати сигнал ще до того, як він дійде до інших кімнат.

Мікрохвильовки, камери та бебі-монітори

Частина побутових пристроїв працює в діапазоні 2,4 ГГц — тому самому, який використовує Wi-Fi. Через це мікрохвильовки, камери спостереження, бебі-монітори та інші подібні гаджети можуть створювати перешкоди.

Якщо є можливість, краще підключати смартфони, ноутбуки й телевізори до мережі 5 ГГц або використовувати пристрої, які працюють на інших частотах.

Товсті стіни з бетону або цегли

Стіни — один із головних ворогів Wi-Fi. Чим щільніший матеріал між роутером і пристроєм, тим слабшим стає сигнал.

Особливо сильно заважають бетонні та цегляні перегородки. У квартирах або будинках із такими стінами може знадобитися репітер або mesh-система, щоб рівномірно покрити всі кімнати.

Метал, дзеркала та енергозберігальні вікна

Металеві поверхні відбивають радіохвилі, тому роутер не варто ставити біля великих металевих предметів. Те саме стосується дзеркал і вікон із low-e покриттям, де є тонкий металевий шар.

Такі поверхні можуть не просто послаблювати сигнал, а й створювати зони, де Wi-Fi працює нестабільно.

Акваріуми, бойлери та інші місткості з водою

Вода добре поглинає радіосигнал, тому великі акваріуми, бойлери або інші місткості з водою поруч із роутером можуть створювати "глухі" зони.

Якщо сигнал погано проходить у певну частину квартири, варто перевірити, чи не стоїть між роутером і пристроєм великий об'єкт із водою.

Сусідські мережі Wi-Fi

У багатоквартирних будинках Wi-Fi можуть глушити не лише предмети, а й мережі сусідів. Якщо багато роутерів працюють на одному каналі, ефір перевантажується, і з'єднання стає повільнішим.

Допомогти може автоматичний вибір каналу в налаштуваннях роутера або перехід на 5 ГГц чи 6 ГГц, якщо ваші пристрої це підтримують.

Bluetooth-пристрої

Навушники, колонки, миші, клавіатури та інша Bluetooth-техніка теж використовують діапазон 2,4 ГГц. Якщо таких пристроїв багато, вони можуть створювати додаткові перешкоди для Wi-Fi.

Коли Bluetooth не потрібен, його можна вимикати. А для важливої техніки, наприклад ПК або телевізора, іноді краще використовувати дротове підключення.

Телевізор поруч із роутером

Телевізор теж може погіршувати Wi-Fi, особливо якщо роутер стоїть одразу за ним або в тумбі під екраном. Усередині ТВ є металеві елементи й бездротові модулі, які можуть заважати нормальному поширенню сигналу.

Краще відсунути роутер від телевізора хоча б на кілька метрів і не ховати його за великою технікою.

Раніше Новини.LIVE писали, що антени Wi-Fi-роутера не завжди потрібно залишати строго вертикально, хоча саме так їх найчастіше встановлюють користувачі. У деяких випадках достатньо змінити кут нахилу однієї антени, щоб сигнал краще проходив до віддалених кімнат або на інші поверхи.

Також Новини.LIVE розповідали, що індикатори на роутері — це не просто декоративні лампочки, а частина вбудованої системи діагностики. За їхнім кольором, частотою блимання та позначками поруч можна зрозуміти, чи є доступ до інтернету, чи передаються дані та чи працює сам пристрій у штатному режимі.

корисні поради домашній інтернет Wi-Fi-роутер
Володимир Мололкін - редактор, експерт рубрики "Техно"
Автор:
Володимир Мололкін
