КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес

Головна Технології 4 головні ознаки, що ваш Wi-Fi-роутер час відправити на смітник

Дата публікації: 8 травня 2026 11:41
Як зрозуміти, що роутер скоро зламається: 4 головні ознаки
Wi-Fi-роутер на столі. Фото: кадр з відео/YouTube

Роутер рідко ламається раптово без попереджень. Частіше перед цим з'являються слабкий сигнал, падіння швидкості, перегрів або проблеми з оновленнями. Якщо помітити ці ознаки вчасно, можна підготуватися до заміни пристрою і не залишитися без інтернету в найневдаліший момент.

Про це пише редакція Новини.LIVE з посиланням на BGR.

Сигнал став слабшим, ніж раніше

Одна з перших ознак старіння роутера — помітне погіршення покриття Wi-Fi. Якщо раніше сигнал стабільно діставав до далеких кімнат, а тепер зв'язок обривається навіть у звичних місцях, проблема може бути не лише в стінах або перешкодах.

З часом у роутері можуть деградувати внутрішні антени, радіочипи або елементи живлення. Через це пристрій уже не здатен передавати сигнал так само потужно, як раніше. Щоб перевірити це, можна вимкнути підсилювачі Wi-Fi, якщо вони є, і пройтися зі смартфоном або ноутбуком по квартирі, перевіряючи, де саме зникає з'єднання.

Інтернет почав працювати повільніше

Ще один тривожний сигнал — регулярні падіння швидкості, зависання відео, затримки в онлайн-іграх або раптові обриви з'єднання. Якщо це повторюється навіть після перезавантаження, роутер може вже не справлятися зі своїми задачами.

Одна з можливих причин — втрата пакетів даних. У такому разі інформація передається з помилками або затримками, через що сторінки відкриваються повільніше, відео буферизується, а файли завантажуються ривками. Тимчасово допомогти може перезапуск, але якщо проблема повертається знову, це вже привід задуматися про заміну пристрою.

Роутер не справляється з кількома пристроями

Сучасний роутер має нормально працювати з кількома смартфонами, ноутбуками, телевізором та іншими гаджетами одночасно. Якщо ж інтернет починає "падати" щоразу, коли до мережі підключається ще один пристрій, це може свідчити про перевантаження або зношення внутрішніх компонентів.

У такій ситуації роутеру може бракувати продуктивності процесора або оперативної пам'яті для обробки всіх запитів. Особливо помітно це в домах із великою кількістю техніки або розумних пристроїв. Варто перевірити характеристики конкретної моделі: якщо кількість підключених гаджетів не перевищує заявлені можливості, а проблеми все одно є, роутер може вже працювати нестабільно.

Роутер перегрівається або не оновлюється

Якщо роутер сильно гріється навіть у прохолодній кімнаті, це може означати, що його компоненти працюють із надмірним навантаженням. Постійний перегрів пришвидшує зношення електроніки й може спричиняти збої в роботі мережі.

Окремо варто звернути увагу на прошивку. Якщо роутер більше не отримує оновлення або нова версія встановлюється з помилками, це поганий знак. Відсутність підтримки означає не лише застарілі функції, а й потенційні проблеми з безпекою. У такому разі пристрій фактично наближається до кінця життєвого циклу.

Раніше Новини.LIVE писали, що Wi-Fi-роутер у більшості домівок працює практично безперервно, хоча нічне вимкнення може мати для нього певні переваги. Водночас така пауза підходить не всім, адже разом із потенційною користю вона може створювати й побутові незручності для пристроїв, які залежать від постійного підключення.

Також Новини.LIVE розповідали, що індикатори на роутері — це не просто декоративні лампочки, а частина вбудованої системи діагностики. За їхнім кольором, частотою блимання та позначками поруч можна зрозуміти, чи є доступ до інтернету, чи передаються дані та чи працює сам пристрій у нормальному режимі.

налаштування Wi-Fi домашній інтернет Wi-Fi-роутер
Володимир Мололкін - редактор, експерт рубрики "Техно"
Автор:
Володимир Мололкін
