Як потрібно правильно нахилити антени Wi-Fi-роутера, щоб пришвидшити інтернет

Wi-Fi-роутер. Фото: кадр з відео/YouTube

Антени Wi-Fi-роутера не завжди потрібно тримати строго вертикально, хоча саме так їх зазвичай встановлюють більшість користувачів. У деяких випадках достатньо змінити кут однієї антени, щоб сигнал краще доходив до інших кімнат або поверхів.

Про це пише редакція Новини.LIVE з посиланням на Android.com.pl.

Як правильно виставляти антени Wi-Fi-роутера

Стандартне вертикальне положення антен добре працює в одноповерховій квартирі. У такому випадку сигнал переважно поширюється в сторони й рівномірніше покриває простір на одному рівні.

Але якщо роутер стоїть у будинку з кількома поверхами, такого розташування може бути недостатньо. Сигнал гірше проходить вгору або вниз, через що на інших рівнях можуть з'являтися "мертві зони".

Якщо інтернет погано працює на верхньому або нижньому поверсі, фахівці радять змінити положення хоча б однієї антени. Її можна нахилити приблизно на 45 градусів або поставити майже горизонтально.

Читайте також:

Таке розміщення допомагає сигналу краще поширюватися не лише по горизонталі, а й у вертикальному напрямку. У результаті Wi-Fi може стабільніше працювати там, де раніше зв'язок часто зникав або слабшав.

Однакової ідеальної схеми для всіх квартир і будинків немає. На якість сигналу впливають планування, товщина стін, кількість поверхів, розташування меблів і навіть побутова техніка.

Тому найкращий спосіб — перевіряти все на практиці. Спочатку варто виміряти швидкість і стабільність з'єднання, потім змінити кут антени й повторити перевірку. Так можна зрозуміти, яке положення працює краще саме у вашому приміщенні.

Орієнтація антен — лише частина налаштування. Важливо й те, де саме стоїть роутер. Найкраще розміщувати його ближче до центру квартири або будинку, щоб сигнал міг розходитися рівномірно в різні боки.

Не варто ставити роутер біля великої побутової техніки, металевих предметів або в закриту шафу. Такі перешкоди можуть відбивати, послаблювати або глушити радіохвилі.

Якщо пристрій підтримує 5 ГГц, для швидшого й стабільнішого з'єднання краще підключатися саме до цієї мережі. Вона зазвичай забезпечує вищу швидкість, ніж 2,4 ГГц, хоча має менший радіус дії.

Для далеких кімнат або місць за кількома стінами 2,4 ГГц може залишатися корисним, але для ноутбуків, смартфонів і телевізорів поруч із роутером 5 ГГц часто буде кращим вибором.

Раніше Новини.LIVE писали, що нестабільний домашній Wi-Fi не завжди пов'язаний зі швидкістю тарифу або несправністю самого роутера. Навіть за нормального інтернету від провайдера на якість сигналу можуть впливати цілком побутові чинники.

Також Новини.LIVE розповідали, що періодичне перезавантаження роутера може допомогти повернути домашній мережі стабільнішу роботу й усунути дрібні збої з підключенням. Це не універсальний спосіб розв'язати всі проблеми з інтернетом, але в багатьох випадках саме такий простий крок швидко відновлює нормальне з'єднання.