Как нужно правильно наклонить антенны Wi-Fi-роутера, чтобы ускорить интернет

Wi-Fi-роутер. Фото: кадр из видео/YouTube

Антенны Wi-Fi-роутера не всегда нужно держать строго вертикально, хотя именно так их обычно устанавливают большинство пользователей. В некоторых случаях достаточно изменить угол одной антенны, чтобы сигнал лучше доходил до других комнат или этажей.

Об этом пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на Android.com.pl.

Как правильно выставлять антенны Wi-Fi-роутера

Стандартное вертикальное положение антенн хорошо работает в одноэтажной квартире. В таком случае сигнал преимущественно распространяется в стороны и равномернее покрывает пространство на одном уровне.

Но если роутер стоит в доме с несколькими этажами, такого расположения может быть недостаточно. Сигнал хуже проходит вверх или вниз, из-за чего на других уровнях могут появляться "мертвые зоны".

Если интернет плохо работает на верхнем или нижнем этаже, специалисты советуют изменить положение хотя бы одной антенны. Ее можно наклонить примерно на 45 градусов или поставить почти горизонтально.

Читайте также:

Такое размещение помогает сигналу лучше распространяться не только по горизонтали, но и в вертикальном направлении. В результате Wi-Fi может стабильнее работать там, где раньше связь часто пропадала или ослабевала.

Одинаковой идеальной схемы для всех квартир и домов нет. На качество сигнала влияют планировка, толщина стен, количество этажей, расположение мебели и даже бытовая техника.

Поэтому лучший способ — проверять все на практике. Сначала стоит измерить скорость и стабильность соединения, затем изменить угол антенны и повторить проверку. Так можно понять, какое положение работает лучше именно в вашем помещении.

Ориентация антенн — лишь часть настройки. Важно и то, где именно стоит роутер. Лучше всего размещать его ближе к центру квартиры или дома, чтобы сигнал мог расходиться равномерно в разные стороны.

Не стоит ставить роутер возле крупной бытовой техники, металлических предметов или в закрытый шкаф. Такие препятствия могут отражать, ослаблять или глушить радиоволны.

Если устройство поддерживает 5 ГГц, для более быстрого и стабильного соединения лучше подключаться именно к этой сети. Она обычно обеспечивает более высокую скорость, чем 2,4 ГГц, хотя имеет меньший радиус действия.

Для дальних комнат или мест за несколькими стенами 2,4 ГГц может оставаться полезным, но для ноутбуков, смартфонов и телевизоров рядом с роутером 5 ГГц часто будет лучшим выбором.

Ранее Новини.LIVE писали, что нестабильный домашний Wi-Fi не всегда связан со скоростью тарифа или неисправностью самого роутера. Даже при нормальном интернете от провайдера на качество сигнала могут влиять вполне бытовые факторы.

Также Новини.LIVE рассказывали, что периодическая перезагрузка роутера может помочь вернуть домашней сети более стабильную работу и устранить мелкие сбои с подключением. Это не универсальный способ решить все проблемы с интернетом, но во многих случаях именно такой простой шаг быстро восстанавливает нормальное соединение.