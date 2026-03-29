7 вещей в квартире, которые глушат ваш сигнал Wi-Fi-роутера

Wi-Fi-роутеры на столе. Фото: кадр из видео/YouTube

Даже при нормальной скорости от провайдера домашний Wi-Fi может работать нестабильно из-за вещей, которые буквально окружают роутер в квартире. Чаще всего проблему создают не сам интернет-тариф или маршрутизатор, а расположение устройства, плотные материалы, бытовая техника и перегруженный беспроводной эфир.

О таких вещах пишет SlashGear.

Микроволновые печи, камеры и бэби-мониторы

Часть домашней техники работает в том же диапазоне 2,4 ГГц, что и Wi-Fi. Из-за этого такие устройства могут создавать помехи и буквально забивать эфир, особенно если расположены неподалеку от роутера.

Чаще всего к этой группе относят микроволновки, камеры наблюдения и бэби-мониторы. Если есть такая возможность, помогает переход на 5 ГГц или использование техники, которая не конкурирует с сетью в том же диапазоне.

Стены, особенно бетонные и кирпичные

Плотные перегородки между роутером и устройством почти всегда снижают качество покрытия. Чем массивнее стена, тем труднее сигналу пройти сквозь нее без потерь.

Читайте также:

Больше всего это заметно в квартирах с бетонными или кирпичными стенами. В таких условиях даже хороший роутер может давать слабое покрытие в дальних комнатах, и тогда проблему часто решают уже не перестановкой, а дополнительными репитерами или mesh-системой.

Металлические поверхности, зеркала и энергосберегающие окна

Металл отражает радиоволны, а значит может существенно влиять на прохождение Wi-Fi-сигнала. Именно поэтому роутер нежелательно ставить рядом с большими металлическими поверхностями или прятать его за техникой и металлической мебелью.

Зеркала и энергосберегающие окна тоже могут влиять на покрытие, потому что часто имеют тонкий металлический слой. Из-за этого сигнал в определенных зонах квартиры может вести себя менее предсказуемо, чем кажется на первый взгляд.

Вода — от аквариумов до бойлеров

Большое количество воды тоже способно ослаблять Wi-Fi. Если рядом с маршрутизатором стоит большой аквариум, бойлер или другой объемный резервуар с водой, он может создать отдельную зону, где сигнал ощутимо ослабевает.

Особенно это заметно тогда, когда вода фактически оказывается между роутером и местом, где вы пользуетесь интернетом. В таком случае покрытие может теряться даже без очевидных причин.

Чужие Wi-Fi-сети

В многоквартирных домах роутеры соседей часто работают на одних и тех же каналах. Из-за этого беспроводные сети начинают мешать друг другу, а пользователь получает более низкую скорость или нестабильное соединение.

Особенно часто это происходит в диапазоне 2,4 ГГц. В таких условиях помогает автоматическое переключение канала или переход на 5 ГГц или 6 ГГц, где эфир обычно менее перегружен.

Большое количество Bluetooth-устройств

Bluetooth тоже использует частоту 2,4 ГГц, поэтому наушники, беспроводные колонки, клавиатуры и другая периферия могут создавать дополнительный шум для Wi-Fi. Если таких устройств в квартире много, это иногда заметно влияет на стабильность сети.

Чаще всего проблема проявляется не из-за одного гаджета, а из-за их накопления. Именно поэтому там, где это возможно, лишний Bluetooth лучше выключать или переходить на проводное подключение.

Телевизор и зона вокруг него

Роутер часто ставят рядом с телевизором или даже за ним, но это не всегда удачная идея. Внутри телевизора есть металлические элементы, беспроводные модули, а сама тумба под экраном нередко еще и частично закрыта.

В такой зоне сигнал может заметно ослабевать. Если роутер стоит слишком близко к телевизору или спрятан сзади, лучше отодвинуть его хотя бы на несколько метров и обратить внимание на положение антенн.

Кроме расположения роутера, на стабильность домашней сети влияют и базовые настройки, которые пользователи часто оставляют без изменений после первого запуска. Apple, в частности, советует пересмотреть стандартные параметры маршрутизатора, чтобы улучшить не только защиту домашнего Wi-Fi, но и общую стабильность соединения.

В то же время сам роутер давно уже не стоит воспринимать только как промежуточное звено между модемом и подключенными устройствами. Современные модели нередко закрывают куда больше бытовых потребностей, а часть таких возможностей доступна даже в маршрутизаторах, выпущенных в течение последнего десятилетия.