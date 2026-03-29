7 речей у квартирі, які глушать ваш сигнал Wi-Fi-роутера

Wi-Fi-роутери на столі. Фото: кадр з відео/YouTube

Навіть за нормальної швидкості від провайдера домашній Wi-Fi може працювати нестабільно через речі, які буквально оточують роутер у квартирі. Найчастіше проблему створюють не сам інтернет-тариф чи маршрутизатор, а розташування пристрою, щільні матеріали, побутова техніка й перевантажений бездротовий ефір.

Про такі речі пише SlashGear.

Мікрохвильові печі, камери та бебі-монітори

Частина домашньої техніки працює в тому ж діапазоні 2,4 ГГц, що й Wi-Fi. Через це такі пристрої можуть створювати завади й буквально забивати ефір, особливо якщо розташовані неподалік від роутера.

Найчастіше до цієї групи відносять мікрохвильовки, камери спостереження та бебі-монітори. Якщо є така можливість, допомагає перехід на 5 ГГц або використання техніки, яка не конкурує з мережею в тому самому діапазоні.

Стіни, особливо бетонні та цегляні

Щільні перегородки між роутером і пристроєм майже завжди знижують якість покриття. Чим масивніша стіна, тим важче сигналу пройти крізь неї без втрат.

Найбільше це помітно в квартирах із бетонними або цегляними стінами. У таких умовах навіть хороший роутер може давати слабке покриття в дальніх кімнатах, і тоді проблему часто вирішують уже не перестановкою, а додатковими репітерами або mesh-системою.

Металеві поверхні, дзеркала та енергозберігальні вікна

Метал відбиває радіохвилі, а отже може суттєво впливати на проходження Wi-Fi-сигналу. Саме тому роутер небажано ставити поруч із великими металевими поверхнями або ховати його за технікою й металевими меблями.

Дзеркала та енергозберігальні вікна теж можуть впливати на покриття, тому що часто мають тонкий металевий шар. Через це сигнал у певних зонах квартири може поводитися менш передбачувано, ніж здається на перший погляд.

Вода — від акваріумів до бойлерів

Велика кількість води теж здатна послаблювати Wi-Fi. Якщо поряд із маршрутизатором стоїть великий акваріум, бойлер або інший об'ємний резервуар із водою, він може створити окрему зону, де сигнал відчутно слабшає.

Особливо це помітно тоді, коли вода фактично опиняється між роутером і місцем, де ви користуєтеся інтернетом. У такому випадку покриття може втрачатися навіть без очевидних причин.

Чужі Wi-Fi-мережі

У багатоквартирних будинках роутери сусідів часто працюють на тих самих каналах. Через це бездротові мережі починають заважати одна одній, а користувач отримує нижчу швидкість або нестабільне з'єднання.

Особливо часто це відбувається в діапазоні 2,4 ГГц. У таких умовах допомагає автоматичне перемикання каналу або перехід на 5 ГГц чи 6 ГГц, де ефір зазвичай менш перевантажений.

Велика кількість Bluetooth-пристроїв

Bluetooth теж використовує частоту 2,4 ГГц, тому навушники, бездротові колонки, клавіатури та інша периферія можуть створювати додатковий шум для Wi-Fi. Якщо таких пристроїв у квартирі багато, це іноді помітно впливає на стабільність мережі.

Найчастіше проблема проявляється не через один гаджет, а через їх накопичення. Саме тому там, де це можливо, зайвий Bluetooth краще вимикати або переходити на дротове підключення.

Телевізор і зона навколо нього

Роутер часто ставлять поруч із телевізором або навіть за ним, але це не завжди вдала ідея. Усередині телевізора є металеві елементи, бездротові модулі, а сама тумба під екраном нерідко ще й частково закрита.

У такій зоні сигнал може помітно слабшати. Якщо роутер стоїть надто близько до телевізора або захований позаду, краще відсунути його хоча б на кілька метрів і звернути увагу на положення антен.

Окрім розташування роутера, на стабільність домашньої мережі впливають і базові налаштування, які користувачі часто залишають без змін після першого запуску. Apple, зокрема, радить переглянути стандартні параметри маршрутизатора, щоб покращити не лише захист домашнього Wi-Fi, а й загальну стабільність з'єднання.

Водночас сам роутер давно вже не варто сприймати лише як проміжну ланку між модемом та підключеними пристроями. Сучасні моделі нерідко закривають значно більше побутових потреб, а частина таких можливостей доступна навіть у маршрутизаторах, випущених протягом останнього десятиліття.