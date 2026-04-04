Чи варто вимикати Wi-Fi-роутер на ніч: плюси та мінуси такої звички

Wi-Fi-роутер на столі.

Wi-Fi-роутер у більшості домівок працює майже безперервно, але нічне вимкнення для нього теж має свої плюси. Водночас така пауза не завжди є зручною, адже разом із перевагами вона може створювати і певні незручності.

Факти ICTV.

Чим корисне нічне вимкнення роутера

Один із найочевидніших плюсів — економія електроенергії. Сам по собі роутер споживає небагато, але якщо вимикати його регулярно, за рік це все одно може дати помітну різницю.

Ще одна перевага полягає в тому, що коротке вимкнення фактично працює як перезавантаження. Це допомагає прибрати накопичені збої в пам'яті, через що мережа надалі може працювати стабільніше, а сам пристрій менше перегріватися.

Окремо звертають увагу і на кібербезпеку. Коли роутер вимкнений, домашня мережа фактично відрізана від інтернету, а отже зменшується ймовірність стороннього доступу, особливо якщо в домі підключені розумні пристрої.

Читайте також:

Які мінуси є у нічного вимкнення

Головний недолік полягає в тому, що разом із роутером зникає і доступ до інтернету. У деяких ситуаціях це може бути не просто незручністю, а реальною проблемою, особливо якщо вночі важливо отримувати сповіщення або швидко виходити на зв'язок.

Також варто пам'ятати, що частина гаджетів встановлює оновлення саме вночі. Якщо в цей момент Wi-Fi вимкнений, такі процеси відкладаються, а це може впливати на нормальну роботу техніки.

Ще один мінус — після тривалої паузи роутеру потрібен час, щоб знову підключитися до мережі. Тобто вранці інтернет не завжди з'являється миттєво.

Якщо для вас важливіші економія електроенергії, зменшення нагріву пристрою та відчуття спокою вночі, вимикання роутера може бути цілком логічною звичкою. Але якщо критично мати безперервний доступ до мережі, отримувати нічні сповіщення або не переривати автоматичні оновлення, тоді роутер краще залишати увімкненим.

Раніше Новини.LIVE писали, що нестабільна робота домашнього Wi-Fi далеко не завжди означає проблему з тарифом провайдера чи самим роутером. Навіть за нормальної заявленої швидкості на якість з'єднання можуть впливати цілком побутові речі всередині квартири.

Також Новини.LIVE розповідали, що Wi-Fi-роутер часто помилково сприймають лише як проміжний пристрій між модемом і гаджетами, які виходять в інтернет. Насправді сучасні маршрутизатори здатні виконувати значно ширшу роль у домашній екосистемі.