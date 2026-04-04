Стоит ли выключать Wi-Fi-роутер на ночь: плюсы и минусы такой привычки

Wi-Fi-роутер в большинстве домов работает почти непрерывно, но ночное отключение для него тоже имеет свои плюсы. В то же время такая пауза не всегда удобна, ведь вместе с преимуществами она может создавать и определенные неудобства.

Об этом пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на Факты ICTV.

Чем полезно ночное отключение роутера

Один из самых очевидных плюсов — экономия электроэнергии. Сам по себе роутер потребляет немного, но если выключать его регулярно, за год это все равно может дать заметную разницу.

Еще одно преимущество заключается в том, что короткое выключение фактически работает как перезагрузка. Это помогает убрать накопленные сбои в памяти, из-за чего сеть в дальнейшем может работать стабильнее, а само устройство меньше перегреваться.

Отдельно обращают внимание и на кибербезопасность. Когда роутер выключен, домашняя сеть фактически отрезана от интернета, а значит уменьшается вероятность постороннего доступа, особенно если в доме подключены умные устройства.

Какие минусы есть у ночного отключения

Главный недостаток заключается в том, что вместе с роутером исчезает и доступ к интернету. В некоторых ситуациях это может быть не просто неудобством, а реальной проблемой, особенно если ночью важно получать оповещения или быстро выходить на связь.

Также стоит помнить, что часть гаджетов устанавливает обновления именно ночью. Если в этот момент Wi-Fi выключен, такие процессы откладываются, а это может влиять на нормальную работу техники.

Еще один минус — после длительной паузы роутеру нужно время, чтобы снова подключиться к сети. То есть утром интернет не всегда появляется мгновенно.

Если для вас важнее экономия электроэнергии, уменьшение нагрева устройства и ощущение спокойствия ночью, выключение роутера может быть вполне логичной привычкой. Но если критично иметь непрерывный доступ к сети, получать ночные оповещения или не прерывать автоматические обновления, тогда роутер лучше оставлять включенным.

