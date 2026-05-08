Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Технологии 4 главных признака, что ваш Wi-Fi-роутер пора отправить на свалку

4 главных признака, что ваш Wi-Fi-роутер пора отправить на свалку

Ua ru
Дата публикации 8 мая 2026 11:41
Как понять, что роутер скоро сломается: 4 главных признака
Wi-Fi-роутер на столе. Фото: кадр из видео/YouTube

Роутер редко ломается внезапно без предупреждений. Чаще перед этим появляются слабый сигнал, падение скорости, перегрев или проблемы с обновлениями. Если заметить эти признаки вовремя, можно подготовиться к замене устройства и не остаться без интернета в самый неудачный момент.

Об этом пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на BGR.

Сигнал стал слабее, чем раньше

Один из первых признаков старения роутера — заметное ухудшение покрытия Wi-Fi. Если раньше сигнал стабильно доставал до дальних комнат, а теперь связь обрывается даже в привычных местах, проблема может быть не только в стенах или препятствиях.

Со временем в роутере могут деградировать внутренние антенны, радиочипы или элементы питания. Из-за этого устройство уже не способно передавать сигнал так же мощно, как раньше. Чтобы проверить это, можно выключить усилители Wi-Fi, если они есть, и пройтись со смартфоном или ноутбуком по квартире, проверяя, где именно пропадает соединение.

Интернет начал работать медленнее

Еще один тревожный сигнал — регулярные падения скорости, зависание видео, задержки в онлайн-играх или внезапные обрывы соединения. Если это повторяется даже после перезагрузки, роутер может уже не справляться со своими задачами.

Читайте также:

Одна из возможных причин — потеря пакетов данных. В таком случае информация передается с ошибками или задержками, из-за чего страницы открываются медленнее, видео буферизируется, а файлы загружаются рывками. Временно помочь может перезапуск, но если проблема возвращается снова, это уже повод задуматься о замене устройства.

Роутер не справляется с несколькими устройствами

Современный роутер должен нормально работать с несколькими смартфонами, ноутбуками, телевизором и другими гаджетами одновременно. Если же интернет начинает "падать" каждый раз, когда к сети подключается еще одно устройство, это может свидетельствовать о перегрузке или износе внутренних компонентов.

В такой ситуации роутеру может не хватать производительности процессора или оперативной памяти для обработки всех запросов. Особенно заметно это в домах с большим количеством техники или умных устройств. Стоит проверить характеристики конкретной модели: если количество подключенных гаджетов не превышает заявленные возможности, а проблемы все равно есть, роутер может уже работать нестабильно.

Роутер перегревается или не обновляется

Если роутер сильно греется даже в прохладной комнате, это может означать, что его компоненты работают с чрезмерной нагрузкой. Постоянный перегрев ускоряет износ электроники и может вызывать сбои в работе сети.

Отдельно стоит обратить внимание на прошивку. Если роутер больше не получает обновления или новая версия устанавливается с ошибками, это плохой знак. Отсутствие поддержки означает не только устаревшие функции, но и потенциальные проблемы с безопасностью. В таком случае устройство фактически приближается к концу жизненного цикла.

Ранее Новини.LIVE писали, что Wi-Fi-роутер в большинстве домов работает практически непрерывно, хотя ночное отключение может иметь для него определенные преимущества. В то же время такая пауза подходит не всем, ведь вместе с потенциальной пользой она может создавать и бытовые неудобства для устройств, которые зависят от постоянного подключения.

Также Новини.LIVE рассказывали, что индикаторы на роутере — это не просто декоративные лампочки, а часть встроенной системы диагностики. По их цвету, частоте мигания и пометкам рядом можно понять, есть ли доступ к интернету, передаются ли данные и работает ли само устройство в нормальном режиме.

настройки Wi-Fi домашний интернет Wi-Fi-роутер
Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Автор:
Владимир Мололкин
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации