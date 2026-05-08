Как понять, что роутер скоро сломается: 4 главных признака

Wi-Fi-роутер на столе. Фото: кадр из видео/YouTube

Роутер редко ломается внезапно без предупреждений. Чаще перед этим появляются слабый сигнал, падение скорости, перегрев или проблемы с обновлениями. Если заметить эти признаки вовремя, можно подготовиться к замене устройства и не остаться без интернета в самый неудачный момент.

Об этом пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на BGR.

Сигнал стал слабее, чем раньше

Один из первых признаков старения роутера — заметное ухудшение покрытия Wi-Fi. Если раньше сигнал стабильно доставал до дальних комнат, а теперь связь обрывается даже в привычных местах, проблема может быть не только в стенах или препятствиях.

Со временем в роутере могут деградировать внутренние антенны, радиочипы или элементы питания. Из-за этого устройство уже не способно передавать сигнал так же мощно, как раньше. Чтобы проверить это, можно выключить усилители Wi-Fi, если они есть, и пройтись со смартфоном или ноутбуком по квартире, проверяя, где именно пропадает соединение.

Интернет начал работать медленнее

Еще один тревожный сигнал — регулярные падения скорости, зависание видео, задержки в онлайн-играх или внезапные обрывы соединения. Если это повторяется даже после перезагрузки, роутер может уже не справляться со своими задачами.

Читайте также:

Одна из возможных причин — потеря пакетов данных. В таком случае информация передается с ошибками или задержками, из-за чего страницы открываются медленнее, видео буферизируется, а файлы загружаются рывками. Временно помочь может перезапуск, но если проблема возвращается снова, это уже повод задуматься о замене устройства.

Роутер не справляется с несколькими устройствами

Современный роутер должен нормально работать с несколькими смартфонами, ноутбуками, телевизором и другими гаджетами одновременно. Если же интернет начинает "падать" каждый раз, когда к сети подключается еще одно устройство, это может свидетельствовать о перегрузке или износе внутренних компонентов.

В такой ситуации роутеру может не хватать производительности процессора или оперативной памяти для обработки всех запросов. Особенно заметно это в домах с большим количеством техники или умных устройств. Стоит проверить характеристики конкретной модели: если количество подключенных гаджетов не превышает заявленные возможности, а проблемы все равно есть, роутер может уже работать нестабильно.

Роутер перегревается или не обновляется

Если роутер сильно греется даже в прохладной комнате, это может означать, что его компоненты работают с чрезмерной нагрузкой. Постоянный перегрев ускоряет износ электроники и может вызывать сбои в работе сети.

Отдельно стоит обратить внимание на прошивку. Если роутер больше не получает обновления или новая версия устанавливается с ошибками, это плохой знак. Отсутствие поддержки означает не только устаревшие функции, но и потенциальные проблемы с безопасностью. В таком случае устройство фактически приближается к концу жизненного цикла.

Ранее Новини.LIVE писали, что Wi-Fi-роутер в большинстве домов работает практически непрерывно, хотя ночное отключение может иметь для него определенные преимущества. В то же время такая пауза подходит не всем, ведь вместе с потенциальной пользой она может создавать и бытовые неудобства для устройств, которые зависят от постоянного подключения.

Также Новини.LIVE рассказывали, что индикаторы на роутере — это не просто декоративные лампочки, а часть встроенной системы диагностики. По их цвету, частоте мигания и пометкам рядом можно понять, есть ли доступ к интернету, передаются ли данные и работает ли само устройство в нормальном режиме.