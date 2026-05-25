Фольга біля Wi-Fi-роутера: чи справді вона підсилює сигнал

Wi-Fi-роутер, обклеєний алюмінієвою фольгою.

Алюмінієва фольга біля Wi-Fi-роутера може змінити напрямок сигналу, але не робить інтернет потужнішим у повному сенсі. Такий спосіб іноді допомагає точково покращити покриття в одній зоні, однак може послабити його в іншій частині дому.

Про це пише редакція Новини.LIVE з посиланням на TechCrunch.

Як працює лайфхак із фольгою біля роутера

У мережі знову набирає популярності спосіб із розміщенням алюмінієвої фольги біля Wi-Fi-роутера. Його суть у тому, що металевий лист може працювати як відбивач радіохвиль і змінювати напрямок поширення сигналу.

Wi-Fi-сигнал від роутера розходиться не ідеально рівномірно. Навколо антени він часто поширюється у формі, яку порівнюють із "пончиком", тому частина енергії може йти в напрямки, де сильне покриття не потрібне.

Алюмінієва поверхня не збільшує потужність роутера. Вона лише допомагає спрямувати сигнал в один бік, концентруючи його в конкретній зоні.

Через це в одній кімнаті Wi-Fi може стати стабільнішим, але в іншій частині квартири чи будинку покриття навпаки погіршиться. Тобто лайфхак працює не як універсальний підсилювач, а як простий спосіб змінити розподіл сигналу.

Що показали дослідження

У 2017 році дослідники з Дартмутського коледжу перевірили, як спеціальні відбивачі можуть впливати на Wi-Fi-покриття. У частині тестів сигнал у потрібному напрямку зростав до 50%, тоді як у протилежному напрямку знижувався приблизно на 75%.

Водночас у дослідженні йшлося не про звичайний шматок фольги. Для експериментів використовували точно сформовані 3D-надруковані конструкції, вкриті металом. Їхню форму розраховував алгоритм WiPrint.

Такі відбивачі створювали під конкретне приміщення та потрібний напрямок сигналу. Саме тому лабораторний результат не варто напряму переносити на домашній лайфхак із випадково зігнутим шматком фольги.

У звичайних домашніх умовах фольга не повторює точність спеціальних конструкцій. Через це результат може бути слабким або нестабільним.

Покращення, якщо воно є, зазвичай працює локально. Наприклад, сигнал може стати кращим у кімнаті, де раніше була "мертва зона", але водночас погіршитися за фольгою або в сусідньому приміщенні.

Повністю обгортати роутер фольгою не варто. Це може не лише погіршити передачу сигналу, а й створити ризик перегріву пристрою.

