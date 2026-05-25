Епоха Wi-Fi може добігати кінця: світ поступово переходить на технологію LiFi

Wi-Fi на смартфоні. Фото: кадр з відео/YouTube

Технологія LiFi привертає дедалі більше уваги як спосіб швидкої передачі даних без радіохвиль. Вона використовує світло від LED-ламп і може стати доповненням до звичних бездротових мереж.

Про це пише редакція Новини.LIVE з посиланням на Gyereksz.

Чому LiFi розглядають як новий етап для бездротового інтернету

Світ поступово тестує технологію LiFi, яку називають потенційною альтернативою Wi-Fi. Її ключова відмінність полягає в тому, що дані передаються не через радіохвилі, а за допомогою світлових імпульсів від світлодіодних ламп.

Такі імпульси непомітні для людського ока, але пристрої можуть зчитувати їх як інтернет-сигнал. У результаті LED-лампа здатна одночасно освітлювати приміщення та працювати як точка передачі даних.

Однією з головних переваг LiFi вважається швидкість. За даними розробників, така технологія може передавати дані в десятки разів швидше, ніж традиційний Wi-Fi.

Читайте також:

Це може бути важливим для сервісів, які потребують великої пропускної здатності. Йдеться про 4K-стримінг, хмарні платформи, онлайн-ігри та інші завдання з високим споживанням трафіку.

Ще одна перевага LiFi — вищий рівень захисту сигналу. Світло не проходить крізь стіни, тому перехопити таке з'єднання ззовні значно складніше.

Саме через це LiFi тестують у місцях, де безпека даних має особливе значення. Технологію випробовують в офісах, банках, університетах та урядових установах.

LiFi також дає змогу одночасно підключати багато пристроїв без суттєвого падіння швидкості. Це пов'язано з тим, що світловий спектр, на відміну від радіочастот, практично не перевантажений.

Такий підхід може бути корисним для будівель із великою кількістю гаджетів, де звичайні бездротові мережі часто стикаються з навантаженням і перешкодами.

Чому LiFi поки не замінить Wi-Fi повністю

Попри переваги, LiFi має обмеження. Для роботи технології потрібне постійне джерело світла та пряма зона покриття, тому вона не може повністю замінити Wi-Fi у всіх сценаріях.

Найімовірніше, найближчими роками LiFi частіше використовуватимуть разом із традиційними бездротовими мережами. Такий формат може поєднати переваги Wi-Fi і швидкісної передачі даних через світло.

LiFi вже випробовують у низці європейських офісів, аеропортів та освітніх установ. Водночас виробники розумних будинків починають інтегрувати підтримку такого інтернет-з'єднання в сучасні LED-системи освітлення.

Раніше Новини.LIVE писали, що нестабільна робота домашнього Wi-Fi не завжди пов'язана зі швидкістю тарифу або несправністю роутера. Навіть за нормального інтернету від провайдера на якість сигналу можуть впливати цілком побутові чинники.

Також Новини.LIVE розповідали, що навіть за швидкого інтернет-плану Wi-Fi може гальмувати або зникати в окремих кімнатах через так звані "мертві зони". Найчастіше їх створюють стіни, металеві предмети, невдале місце для роутера або неправильні налаштування самого маршрутизатора.