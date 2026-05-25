Эпоха Wi-Fi может подходить к концу: мир постепенно переходит на технологию LiFi

Технология LiFi привлекает все больше внимания как способ быстрой передачи данных без радиоволн. Она использует свет от LED-ламп и может стать дополнением к привычным беспроводным сетям.

Почему LiFi рассматривают как новый этап для беспроводного интернета

Мир постепенно тестирует технологию LiFi, которую называют потенциальной альтернативой Wi-Fi. Ее ключевое отличие заключается в том, что данные передаются не через радиоволны, а с помощью световых импульсов от светодиодных ламп.

Такие импульсы незаметны для человеческого глаза, но устройства могут считывать их как интернет-сигнал. В результате LED-лампа способна одновременно освещать помещение и работать как точка передачи данных.

Одним из главных преимуществ LiFi считается скорость. По данным разработчиков, такая технология может передавать данные в десятки раз быстрее, чем традиционный Wi-Fi.

Это может быть важным для сервисов, требующих большой пропускной способности. Речь идет о 4K-стриминге, облачных платформах, онлайн-играх и других задачах с высоким потреблением трафика.

Еще одно преимущество LiFi — более высокий уровень защиты сигнала. Свет не проходит сквозь стены, поэтому перехватить такое соединение извне значительно сложнее.

Именно поэтому LiFi тестируют в местах, где безопасность данных имеет особое значение. Технологию испытывают в офисах, банках, университетах и правительственных учреждениях.

LiFi также позволяет одновременно подключать много устройств без существенного падения скорости. Это связано с тем, что световой спектр, в отличие от радиочастот, практически не перегружен.

Такой подход может быть полезным для зданий с большим количеством гаджетов, где обычные беспроводные сети часто сталкиваются с нагрузкой и помехами.

Почему LiFi пока не заменит Wi-Fi полностью

Несмотря на преимущества, LiFi имеет ограничения. Для работы технологии нужен постоянный источник света и прямая зона покрытия, поэтому она не может полностью заменить Wi-Fi во всех сценариях.

Скорее всего, в ближайшие годы LiFi чаще будут использовать вместе с традиционными беспроводными сетями. Такой формат может совместить преимущества Wi-Fi и скоростной передачи данных через свет.

LiFi уже испытывают в ряде европейских офисов, аэропортов и образовательных учреждений. В то же время производители умных домов начинают интегрировать поддержку такого интернет-соединения в современные LED-системы освещения.

