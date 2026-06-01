Які пристрої не варто ставити поруч із Wi-Fi-роутером: 6 гаджетів

Швидкість домашнього Wi-Fi залежить не лише від тарифу чи моделі роутера. Деякі побутові гаджети можуть створювати перешкоди, якщо стоять занадто близько до маршрутизатора.

Чому роутер може працювати гірше

Навіть швидкий інтернет може працювати нестабільно, якщо роутер розташований поруч із пристроями, які створюють бездротові перешкоди. У результаті сторінки відкриваються повільніше, відео буферизується, а з'єднання на смартфоні чи комп'ютері може перериватися.

Проблема часто не в провайдері, а в розміщенні роутера. Багато домашніх гаджетів працюють у тих самих або близьких частотних діапазонах, що й Wi-Fi, особливо якщо йдеться про 2,4 ГГц.

Дитячі монітори

Цифрові радіоняні часто працюють у діапазоні 2,4 ГГц. Це той самий діапазон, який використовують багато роутерів, тому близьке розташування таких пристроїв може створювати перешкоди.

Якщо радіоняня стоїть поруч із роутером, її краще переставити далі. Оптимально залишити між пристроями хоча б 2,5-3 метри відстані.

Бездротові телефони

Деякі моделі бездротових домашніх телефонів теж працюють на частоті 2,4 ГГц. Якщо база такого телефона стоїть біля роутера, це може впливати на швидкість і стабільність Wi-Fi.

У такому випадку варто перенести телефонну базу в інше місце або використовувати модель, яка працює в іншому діапазоні. Це зменшить навантаження на бездротову мережу.

Bluetooth-колонки

Bluetooth-пристрої також використовують діапазон 2,4 ГГц. Одна колонка навряд чи повністю зіпсує Wi-Fi, але якщо вона стоїть дуже близько до роутера, перешкоди можуть бути помітнішими.

Між Bluetooth-колонкою та роутером бажано залишати хоча б 1-1,5 метра. Особливо це важливо, якщо в кімнаті одночасно працює багато бездротових пристроїв.

Камери відеоспостереження

Бездротові камери безпеки можуть впливати на Wi-Fi двома способами. По-перше, вони створюють додаткові радіоперешкоди, якщо розташовані поруч із роутером. По-друге, камери, які постійно передають відео в хмару, активно використовують пропускну здатність мережі.

Через це інші пристрої можуть отримувати нижчу швидкість. Якщо можливо, камери краще розташовувати далі від роутера або підключати частину системи дротовим способом.

Smart TV

Смарттелевізори теж можуть створювати навантаження на домашню мережу. Вони підключаються до Wi-Fi, часто використовують Bluetooth для колонок, саундбарів або пультів, а також споживають багато трафіку під час стримінгу.

Якщо телевізор стоїть поруч із роутером, краще підключити його через Ethernet-кабель. Це зменшить бездротові перешкоди та водночас може покращити стабільність інтернету на самому телевізорі.

Хаби розумного дому

Центри керування розумним домом можуть одночасно підтримувати зв'язок із багатьма пристроями. Через це вони створюють додаткове навантаження в зоні, де працює роутер.

Такі хаби краще не ставити впритул до маршрутизатора. Якщо поруч із роутером одночасно працюють камери, колонки, розумні лампи, телевізор і хаб, перешкоди можуть накопичуватися.

Найбільше від перешкод страждають мережі 2,4 ГГц, бо цей діапазон використовують багато побутових пристроїв. Якщо роутер підтримує 5 ГГц або 6 ГГц, важливі пристрої можна перевести на ці частоти.

Таке підключення часто забезпечує вищу швидкість і менше перешкод. Особливо це корисно для ноутбуків, смартфонів, телевізорів і приставок, які активно використовують інтернет.

Раніше Новини.LIVE писали, що навіть за швидкого інтернет-плану Wi-Fi може гальмувати або повністю зникати в окремих кімнатах. Часто причина не в провайдері, а в "мертвих зонах", які виникають через стіни, металеві предмети, невдале розташування роутера або неправильні налаштування самого маршрутизатора.

Також Новини.LIVE розповідали, що домашній Wi-Fi потребує не менш уважного захисту, ніж смартфон чи комп'ютер. Якщо мережа налаштована ненадійно, сторонні можуть підключитися до роутера, перехоплювати дані, змінити пароль або навіть отримати доступ до пристроїв у домі.