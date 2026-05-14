Як захистити домашній Wi-Fi від сторонніх підключень: 8 простих налаштувань

Домашній Wi-Fi варто захищати не менш уважно, ніж смартфон або комп'ютер. Якщо мережа погано налаштована, сторонні можуть підключитися до роутера, перехоплювати дані, змінити пароль або отримати доступ до ваших пристроїв.

Змініть стандартний логін і пароль роутера

Одна з найпоширеніших помилок — залишати заводські дані для входу в налаштування роутера. У багатьох старих моделей або пристроїв від провайдера використовуються типові комбінації на кшталт admin/admin або admin/password.

Такі дані легко знайти в інтернеті, тому їх обов'язково потрібно змінити. Пароль адміністратора роутера має бути унікальним і складним, а не таким самим, як пароль від Wi-Fi.

Перейменуйте Wi-Fi-мережу

Назва мережі також має значення. Не варто вказувати у Wi-Fi своє ім'я, номер квартири, адресу або інші особисті дані. Це може підказати стороннім, кому саме належить мережа.

Краще обрати нейтральну назву, яка не розкриває інформацію про власника чи місце розташування.

Поставте сильний пароль на Wi-Fi

Пароль від Wi-Fi має бути довгим і складним. Краще використовувати поєднання великих і малих літер, цифр та символів.

Не варто ставити прості варіанти на кшталт номера телефону, дати народження або назви мережі. Якщо пароль легко вгадати, сторонні зможуть підключитися до Wi-Fi і використовувати вашу мережу без дозволу.

Оновлюйте прошивку роутера

Прошивка роутера — це його внутрішнє програмне забезпечення. Виробники випускають оновлення, щоб закривати вразливості, виправляти помилки та покращувати стабільність з'єднання.

Якщо роутер давно не оновлювався, варто зайти в його вебінтерфейс або застосунок і перевірити наявність нової версії. Якщо пристрій більше не отримує оновлень, це серйозний привід подумати про заміну.

Увімкніть захист WPA2 або WPA3

У налаштуваннях безпеки роутера потрібно обрати найсучасніше шифрування, яке підтримує пристрій. Найкращий варіант — WPA3, а якщо його немає, варто використовувати WPA2.

Старіші стандарти захисту краще не використовувати, бо вони значно легше зламуються.

Перевірте вбудований фаєрвол

У багатьох роутерах є вбудований фаєрвол, який допомагає блокувати небажаний трафік і захищати домашню мережу від зовнішніх підключень.

Зазвичай він увімкнений за замовчуванням, але це варто перевірити в налаштуваннях роутера. Якщо функція вимкнена, її краще активувати.

Створіть гостьову мережу

Гостьова мережа — це окремий Wi-Fi для друзів, гостей або тимчасових підключень. Вона дозволяє давати інтернет іншим людям, не відкриваючи доступ до основної мережі.

Це корисно ще й для розумного дому. Камери, телевізори, колонки, розетки та інші IoT-пристрої краще тримати окремо від ноутбуків і смартфонів, на яких зберігаються важливі дані.

Замініть занадто старий роутер

Якщо роутеру вже п'ять років або більше, він може не підтримувати сучасні стандарти безпеки й більше не отримувати оновлення. У такому разі навіть правильні налаштування не завжди врятують від ризиків.

Новіший роутер дасть не лише кращий захист, а й стабільніше з'єднання, вищу швидкість і підтримку сучасних стандартів Wi-Fi.

