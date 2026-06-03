Як часто потрібно перезавантажувати роутер: експерти надали точну відповідь

Wi-Fi-роутер на столі. Фото: кадр з відео/YouTube

Модем і Wi-Fi-роутер не потребують постійного перезапуску, але періодичне повне перезавантаження може допомогти підтримувати стабільну роботу мережі. У більшості випадків достатньо робити це приблизно раз на місяць або тоді, коли з'являються проблеми зі швидкістю чи підключенням.

Про це пише редакція Новини.LIVE з посиланням на SlashGear.

Навіщо перезавантажувати роутер

Сучасні роутери й модеми зазвичай не вимагають складного налаштування. Їх підключають до розетки, з'єднують із модемом або оптичним терміналом провайдера, після чого пристрій сам керує домашньою мережею.

Користувачі найчастіше згадують про роутер лише тоді, коли інтернет починає працювати повільно або пристрої не можуть підключитися до Wi-Fi. У таких ситуаціях звичайне перезавантаження часто допомагає відновити стабільну роботу.

Під час повного перезавантаження роутер очищає тимчасову пам'ять, яку також називають кешем. Крім того, пристрій заново запускає свою операційну систему, мережеві служби та всі фонові процеси.

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Це може усунути частину проблем зі швидкістю, підключенням або нестабільною роботою Wi-Fi. Однак перезапуск допоможе лише тоді, коли причина збою пов'язана з самим роутером або модемом, а не з провайдером чи зовнішньою лінією.

Як часто варто перезавантажувати роутер

Єдиного жорсткого правила немає. Для більшості домашніх мереж достатньо повного перезапуску приблизно раз на місяць.

Не потрібно вимикати роутер кожні кілька днів без потреби. Регулярне щомісячне перезавантаження можна розглядати як просту профілактику, яка допомагає пристрою працювати стабільніше.

Якщо інтернет почав гальмувати, можна спершу перевірити швидкість через онлайн-тест. Це допоможе зрозуміти, чи роутер справді видає швидкість, за яку ви платите провайдеру.

Раніше Новини.LIVE писали, що алюмінієва фольга біля Wi-Fi-роутера може змінити напрямок поширення сигналу, але не робить інтернет потужнішим у повному сенсі. Такий спосіб іноді допомагає точково покращити покриття в одній зоні, однак водночас може послабити сигнал в іншій частині дому.

Також Новини.LIVE розповідали, що навіть за швидкого інтернет-плану Wi-Fi може гальмувати або повністю зникати в окремих кімнатах. Часто причина не в провайдері, а в "мертвих зонах".