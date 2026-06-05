Какие функции стоит проверить перед покупкой Wi-Fi-роутера: 4 важные вещи

Wi-Fi-роутер на столе. Фото: кадр из видео/YouTube

Не все Wi-Fi-роутеры имеют одинаковые возможности, поэтому перед покупкой стоит смотреть не только на цену и скорость. Правильный выбор может существенно повлиять на стабильность домашней сети.

О 4 вещах, на которые стоит обратить внимание при выборе роутера, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на BGR.

Достаточное количество LAN-портов

LAN-порт позволяет подключить устройство к роутеру через Ethernet-кабель. Даже если дома преимущественно пользуются Wi-Fi, наличие нескольких таких портов может быть важным.

Некоторые устройства умного дома нуждаются в хабе, который подключается именно через LAN. Это могут быть системы освещения, безопасности или другие элементы домашней автоматизации.

Если такие устройства уже есть, перед покупкой нового роутера нужно проверить, хватит ли портов для их подключения. Если их пока нет, запас LAN-портов может понадобиться в будущем.

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Собственное приложение роутера

Многие современные роутеры имеют мобильные приложения. Через них можно управлять сетью со смартфона без сложного входа в веб-интерфейс.

Такие приложения часто позволяют видеть, какие устройства подключены к Wi-Fi, создавать профили для отдельных гаджетов и быстро менять настройки. Для родителей полезными могут быть функции родительского контроля.

Перед покупкой стоит посмотреть, какое именно приложение предлагает производитель. Важно не только то, какие функции оно имеет, но и то, как оно работает с данными пользователя и какие настройки приватности доступны.

Функция приоритизации трафика

В большинстве домов к Wi-Fi подключено не одно устройство, а сразу несколько: смартфоны, ноутбуки, телевизоры, приставки, камеры и гаджеты умного дома. Но не все они нуждаются в одинаково стабильном соединении.

Например, рабочий ноутбук во время видеоконференции или онлайн-игр требует большей стабильности, чем смартфон, на котором просто просматривают ленту соцсетей.

Для этого в роутерах есть функции Quality of Service, или QoS. Они также могут называться media prioritization или traffic control. Такие настройки позволяют определить, какие устройства или задачи должны получать приоритет в сети.

Расширенные функции безопасности

Безопасность — еще один важный критерий при выборе роутера. Некоторые модели могут автоматически сканировать подключенные устройства, искать подозрительную активность, мониторить сеть в реальном времени и блокировать потенциальные угрозы.

При этом часть таких возможностей может работать по подписке. Поэтому перед покупкой стоит выяснить, какие функции доступны бесплатно, а за какие придется платить отдельно.

Роутер от интернет-провайдера не всегда является лучшим вариантом. Его аренда в течение года может стоить дороже, чем покупка собственного устройства, а функций у такой модели может быть меньше.

Ранее Новини.LIVE писали, что скорость домашнего Wi-Fi зависит не только от тарифа провайдера или модели роутера. На стабильность сигнала могут влиять и бытовые гаджеты, которые создают помехи, если расположены слишком близко к маршрутизатору.

Также Новини.LIVE рассказывали, что даже при быстром интернет-плане Wi-Fi может тормозить или полностью исчезать в отдельных комнатах. Часто причина не в провайдере, а в "мертвых зонах", которые возникают из-за стен, металлических предметов, неудачного расположения роутера или неправильных настроек самого маршрутизатора.