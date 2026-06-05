Які функції варто перевірити перед купівлею Wi-Fi-роутера: 4 важливі речі

Wi-Fi-роутер на столі. Фото: кадр з відео/YouTube

Не всі Wi-Fi-роутери мають однакові можливості, тому перед купівлею варто дивитися не лише на ціну та швидкість. Правильний вибір може суттєво вплинути на стабільність домашньої мережі.

Про 4 речі, на які варто звернути увагу при виборі роутера, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на BGR.

Достатня кількість LAN-портів

LAN-порт дозволяє підключити пристрій до роутера через Ethernet-кабель. Навіть якщо вдома переважно користуються Wi-Fi, наявність кількох таких портів може бути важливою.

Деякі пристрої розумного дому потребують хаба, який підключається саме через LAN. Це можуть бути системи освітлення, безпеки або інші елементи домашньої автоматизації.

Якщо такі пристрої вже є, перед купівлею нового роутера потрібно перевірити, чи вистачить портів для їхнього підключення. Якщо їх поки немає, запас LAN-портів може знадобитися в майбутньому.

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Власний застосунок роутера

Багато сучасних роутерів мають мобільні застосунки. Через них можна керувати мережею зі смартфона без складного входу в вебінтерфейс.

Такі застосунки часто дозволяють бачити, які пристрої підключені до Wi-Fi, створювати профілі для окремих гаджетів і швидко змінювати налаштування. Для батьків корисними можуть бути функції батьківського контролю.

Перед купівлею варто подивитися, який саме застосунок пропонує виробник. Важливо не лише те, які функції він має, а й те, як він працює з даними користувача та які налаштування приватності доступні.

Функція пріоритизації трафіку

У більшості домів до Wi-Fi підключено не один пристрій, а одразу кілька: смартфони, ноутбуки, телевізори, приставки, камери та гаджети розумного дому. Але не всі вони потребують однаково стабільного з'єднання.

Наприклад, робочий ноутбук під час відеоконференції або онлайн-ігор потребує більшої стабільності, ніж смартфон, на якому просто переглядають стрічку соцмереж.

Для цього в роутерах є функції Quality of Service, або QoS. Вони також можуть називатися media prioritization чи traffic control. Такі налаштування дозволяють визначити, які пристрої або задачі мають отримувати пріоритет у мережі.

Розширені функції безпеки

Безпека — ще один важливий критерій під час вибору роутера. Деякі моделі можуть автоматично сканувати підключені пристрої, шукати підозрілу активність, моніторити мережу в реальному часі та блокувати потенційні загрози.

Водночас частина таких можливостей може працювати за підпискою. Тому перед купівлею варто з'ясувати, які функції доступні безплатно, а за які доведеться платити окремо.

Роутер від інтернет-провайдера не завжди є найкращим варіантом. Його оренда протягом року може коштувати дорожче, ніж купівля власного пристрою, а функцій у такій моделі може бути менше.

Раніше Новини.LIVE писали, що швидкість домашнього Wi-Fi залежить не лише від тарифу провайдера чи моделі роутера. На стабільність сигналу можуть впливати й побутові гаджети, які створюють перешкоди, якщо розташовані занадто близько до маршрутизатора.

Також Новини.LIVE розповідали, що навіть за швидкого інтернет-плану Wi-Fi може гальмувати або повністю зникати в окремих кімнатах. Часто причина не в провайдері, а в "мертвих зонах", які виникають через стіни, металеві предмети, невдале розташування роутера або неправильні налаштування самого маршрутизатора.