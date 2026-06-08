Почему люди кладут монету на Wi-Fi-роутер: эксперты проверили лайфхак

Монетка на Wi-Fi-роутере. Фото: El Cronista

В соцсетях распространился лайфхак с монетой на роутере, которая якобы должна улучшить домашний Wi-Fi. Эксперты объясняют, что доказательств эффективности такого способа нет, а реальная скорость интернета зависит от расположения роутера, препятствий и настроек сети.

Об этом пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на Meglepetes.

Почему монету начали класть на роутер

Пользователи часто ищут простые способы улучшить Wi-Fi, когда видео зависает, страницы долго загружаются, а сигнал не достает до всех комнат. Так и появился вирусный лайфхак с монетой, которую предлагают положить на верхнюю часть роутера.

Идея быстро распространилась в TikTok, на форумах и в технологических материалах. Ее популярность объясняется просто: способ не требует затрат, не требует настроек и обещает мгновенный результат.

В сети есть несколько версий, почему монета якобы может улучшить Wi-Fi. По одной из них, металлический предмет работает как мини-антенна и помогает лучше рассеивать сигнал в квартире.

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Другая версия связана с охлаждением: якобы монета отводит тепло от роутера или стабилизирует его работу. Однако эти объяснения не имеют убедительного технического подтверждения.

Действительно ли монетка может усилить сигнал Wi-Fi

Специалисты не видят доказательств, что монета на роутере действительно улучшает скорость или стабильность Wi-Fi. Качество сигнала определяют мощность самого роутера, его расположение, помехи в помещении, частотный диапазон и нагрузка на сеть.

Металл действительно может влиять на радиоволны, но обычная монета слишком мала, чтобы существенно изменить работу Wi-Fi на частотах 2,4 или 5 ГГц. Если бы такой простой элемент реально улучшал сигнал, производители могли бы сразу добавлять его в конструкцию роутеров.

К тому же предметы на корпусе роутера могут создавать дополнительные проблемы. Металл способен частично искажать или экранировать сигнал, особенно если расположен рядом с антеннами.

Кроме того, любой предмет на верхней части устройства может мешать вентиляции. Если роутер хуже охлаждается, он может перегреваться, а это уже действительно влияет на стабильность работы.

Как реально улучшить Wi-Fi

Самое важное — правильно расположить роутер. Его лучше ставить ближе к центру квартиры или дома, на открытом месте и желательно выше от пола. Не стоит прятать устройство в шкаф, ставить в углу или за телевизором. Толстые стены, крупная мебель, металлические предметы и бытовая техника могут ослаблять сигнал.

Также роутер лучше держать подальше от микроволновой печи, беспроводных телефонов, Bluetooth-устройств и другой техники, которая может создавать помехи.

Ранее Новини.LIVE писали, что модем и Wi-Fi-роутер не нуждаются в постоянном перезапуске, однако периодическая полная перезагрузка может помочь поддерживать более стабильную работу домашней сети. В большинстве случаев достаточно делать это примерно раз в месяц или тогда, когда появляются проблемы со скоростью или подключением.

Также Новини.LIVE рассказывали, что скорость домашнего Wi-Fi зависит не только от тарифа провайдера или модели роутера. На стабильность сигнала могут влиять и бытовые гаджеты, которые создают помехи, если расположены слишком близко к маршрутизатору.