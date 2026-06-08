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Головна Технології Монета на роутері стала вірусним лайфхаком: чи посилює вона Wi-Fi

Монета на роутері стала вірусним лайфхаком: чи посилює вона Wi-Fi

Ua ru
Дата публікації: 8 червня 2026 11:41
Чому люди кладуть монету на Wi-Fi-роутер: експерти перевірили лайфхак
Монетка на Wi-Fi-роутері. Фото: El Cronista

У соцмережах поширився лайфхак із монетою на роутері, яка нібито має покращити домашній Wi-Fi. Експерти пояснюють, що доказів ефективності такого способу немає, а реальна швидкість інтернету залежить від розташування роутера, перешкод і налаштувань мережі.

Про це пише редакція Новини.LIVE з посиланням на Meglepetes.

Чому монету почали класти на роутер

Користувачі часто шукають прості способи покращити Wi-Fi, коли відео зависає, сторінки довго завантажуються, а сигнал не дістає до всіх кімнат. Так і з'явився вірусний лайфхак із монетою, яку пропонують покласти на верхню частину роутера.

Ідея швидко поширилася в TikTok, на форумах і в технологічних матеріалах. Її популярність пояснюється просто: спосіб не потребує витрат, не вимагає налаштувань і обіцяє миттєвий результат.

У мережі є кілька версій, чому монета нібито може покращити Wi-Fi. За однією з них, металевий предмет працює як мініантена й допомагає краще розсіювати сигнал у квартирі.

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Інша версія пов'язана з охолодженням: нібито монета відводить тепло від роутера або стабілізує його роботу. Однак ці пояснення не мають переконливого технічного підтвердження.

Чи справді монетка може посилити сигнал Wi-Fi

Фахівці не бачать доказів, що монета на роутері справді покращує швидкість або стабільність Wi-Fi. Якість сигналу визначають потужність самого роутера, його розташування, перешкоди в приміщенні, частотний діапазон і навантаження на мережу.

Метал справді може впливати на радіохвилі, але звичайна монета занадто мала, щоб суттєво змінити роботу Wi-Fi на частотах 2,4 або 5 ГГц. Якби такий простий елемент реально покращував сигнал, виробники могли б одразу додавати його в конструкцію роутерів.

До того ж предмети на корпусі роутера можуть створювати додаткові проблеми. Метал здатен частково спотворювати або екранувати сигнал, особливо якщо розташований поруч з антенами.

Крім того, будь-який предмет на верхній частині пристрою може заважати вентиляції. Якщо роутер гірше охолоджується, він може перегріватися, а це вже справді впливає на стабільність роботи.

Як реально покращити Wi-Fi

Найважливіше — правильно розташувати роутер. Його краще ставити ближче до центру квартири або будинку, на відкритому місці й бажано вище від підлоги. Не варто ховати пристрій у шафу, ставити в кутку або за телевізором. Товсті стіни, великі меблі, металеві предмети та побутова техніка можуть послаблювати сигнал.

Також роутер краще тримати подалі від мікрохвильової печі, бездротових телефонів, Bluetooth-пристроїв та іншої техніки, яка може створювати перешкоди.

Раніше Новини.LIVE писали, що модем і Wi-Fi-роутер не потребують постійного перезапуску, однак періодичне повне перезавантаження може допомогти підтримувати стабільнішу роботу домашньої мережі. У більшості випадків достатньо робити це приблизно раз на місяць або тоді, коли з'являються проблеми зі швидкістю чи підключенням.

Також Новини.LIVE розповідали, що швидкість домашнього Wi-Fi залежить не лише від тарифу провайдера чи моделі роутера. На стабільність сигналу можуть впливати й побутові гаджети, які створюють перешкоди, якщо розташовані занадто близько до маршрутизатора.

корисні поради Wi-Fi-роутер функції роутера
Володимир Мололкін - редактор, експерт рубрики "Техно"
Автор:
Володимир Мололкін
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