CapCut на iPhone в Україні — як встановити відеоредактор попри блокування

Логотип CapCut на екрані смартфона. Фото: Unsplash

CapCut — один із найпопулярніших безплатних редакторів відео. Втім, після початку повномасштабного вторгнення Росії чимало українських користувачів помітили, що застосунок більше не можна завантажити чи оновити з офіційного App Store.

Про те, як обійти обмеження, пише iCases.

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Що таке CapCut і чому його обмежили

CapCut належить компанії ByteDance Pte. Ltd. — розробнику TikTok. Програма пропонує обрізання та монтування відео, накладання ефектів, музику, стікери, а також багатошаровий таймлайн із можливістю експорту у 4K. Попри чутки про "російське походження", CapCut ніколи не мав стосунку до РФ, однак розробники обмежили доступ в Україні, аби уникнути репутаційних ризиків на тлі війни.

Як завантажити CapCut на iPhone

Найменш ризиковий спосіб — залишитися в екосистемі Apple. Для цього знадобиться увімкнути VPN, "переїхати" з Apple ID до країни, де CapCut доступний (наприклад, США чи Німеччина), перезапустити телефон і встановити застосунок зі "свіжого" App Store. Якщо ж на обліковому записі активні підписки, регіон може не змінитися — доведеться їх тимчасово скасувати або створити новий Apple ID.

Коли App Store недоступний навіть із VPN, допоможе iTunes на комп'ютері. Після створення окремого Apple ID із потрібною країною слід увійти під ним в iTunes, знайти CapCut, завантажити й синхронізувати з iPhone. Метод працює, якщо на смартфоні встановлена версія iOS, яку підтримує додаток, та немає помилок під час синхронізації.

Останній варіант — сторонні сайти з інсталяційними файлами. Він найризикованіший: окрім потенційних проблем із безпекою, файл може виявитися несумісним або містити шкідливий код. Якщо іншого виходу немає, завантажуйте лише з перевірених ресурсів і пам'ятайте про небезпеку для особистих даних.

Як використовувати CapCut без інсталяції

Деяким авторам достатньо хмарних інструментів для мобільного відеомонтажу. LumaFusion і Adobe Premiere Rush надають схожі можливості без потреби "ламати" регіональні обмеження. Є й сервіси, що запускають CapCut на віртуальній машині — такий підхід зручний, але потребує швидкого інтернету.

CapCut залишається безплатним і напрочуд функціональним редактором, що підходить як новачкам, так і професіоналам. Головні мінуси — регіональні обмеження і ризики встановлення зі сторонніх джерел. Якщо вам важлива максимальна безпека екосистеми iOS, варто спершу спробувати альтернативні редактори — вони не потребують додаткових маніпуляцій.

Нагадаємо, українці можуть завантажити майже всі популярні програми та ігри з Google Play Store, проте іноді все ж трапляються застосунки, які недоступні для України. Існують обхідні шляхи, які допоможуть ігнорувати регіональні обмеження та користуватися всіма бажаними додатками.

Також ми писали, що користувачі полюбляють Android за його відкритість, проте навіть його штатні оболонки часто обмежують користувачів базовим набором функцій. Існують застосунки, які допоможуть персоналізувати робочий стіл так, як вам завгодно.