CapCut на iPhone в Украине — как установить видеоредактор несмотря на блокировку

Логотип CapCut на экране смартфона. Фото: Unsplash

CapCut — один из самых популярных бесплатных редакторов видео. Впрочем, после начала полномасштабного вторжения России многие украинские пользователи заметили, что приложение больше нельзя загрузить или обновить из официального App Store.

О том, как обойти ограничения, пишет iCases.

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Что такое CapCut и почему его ограничили

CapCut принадлежит компании ByteDance Pte. Ltd. — разработчику TikTok. Программа предлагает обрезку и монтирование видео, наложение эффектов, музыку, стикеры, а также многослойный таймлайн с возможностью экспорта в 4K. Несмотря на слухи о "российском происхождении", CapCut никогда не имел отношения к РФ, однако разработчики ограничили доступ в Украине, чтобы избежать репутационных рисков на фоне войны.

Как скачать CapCut на iPhone

Наименее рисковый способ — остаться в экосистеме Apple. Для этого понадобится включить VPN, "переехать" с Apple ID в страну, где CapCut доступен (например, США или Германия), перезапустить телефон и установить приложение из "свежего" App Store. Если на аккаунте активны подписки, регион может не измениться — придется их временно отменить или создать новый Apple ID.

Когда App Store недоступен даже с VPN, поможет iTunes на компьютере. После создания отдельного Apple ID с нужной страной нужно войти под ним в iTunes, найти CapCut, скачать и синхронизировать с iPhone. Метод работает, если на смартфоне установлена версия iOS, которую поддерживает приложение, и нет ошибок при синхронизации.

Последний вариант — сторонние сайты с установочными файлами. Он самый рискованный: кроме потенциальных проблем с безопасностью, файл может оказаться несовместимым или содержать вредоносный код. Если другого выхода нет, загружайте только с проверенных ресурсов и помните об опасности для личных данных.

Как использовать CapCut без инсталляции

Некоторым авторам достаточно облачных инструментов для мобильного видеомонтажа. LumaFusion и Adobe Premiere Rush предоставляют похожие возможности без необходимости "ломать" региональные ограничения. Есть и сервисы, запускающие CapCut на виртуальной машине — такой подход удобен, но требует быстрого интернета.

CapCut остается бесплатным и удивительно функциональным редактором, подходящим как новичкам, так и профессионалам. Главные минусы — региональные ограничения и риски установки из сторонних источников. Если вам важна максимальная безопасность экосистемы iOS, стоит сперва попробовать альтернативные редакторы — они не требуют дополнительных манипуляций.

Напомним, украинцы могут скачать почти все популярные программы и игры из Google Play Store, однако иногда все же попадаются приложения, которые недоступны для Украины. Существуют обходные пути, которые помогут игнорировать региональные ограничения и пользоваться всеми желаемыми приложениями.

Также мы писали, что пользователи любят Android за его открытость, однако даже его штатные оболочки часто ограничивают пользователей базовым набором функций. Существуют приложения, которые помогут персонализировать рабочий стол так, как вам угодно.