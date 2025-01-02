Як ШІ бачить українське село — фото

Українське село в майбутньому за версією ШІ — яскраві фото
Штучний інтелект показав, який вигляд матиме українське село в майбутньому. Поруч із традиціями та ремеслами постануть сучасні технології.
Про це повідомляють Новини.LIVE.
Як ШІ бачить українське село
Перше зображення майбутнього українського села демонструє поєднання традицій та сучасних технологій.
На другому фото видніються будинки у селі біля річки, що поєднують сучасні та традиційні елементи будівництва.
Третя картинка демонструє те, чим можуть займатися українці у селі в майбутньому, гармонійно поєднуючи традиційні ремесла та, знову ж таки, сучасні технології.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, який вигляд на думку ШІ матимуть українські міста після перемоги України. Зокрема, створені зображення поєднують сучасну та футуристичну інфраструктури.
Також ми повідомляли, що на думку мільярдера Ілона Маска, ШІ до кінця 2025 року перевершить інтелект будь-якої людини на Землі.
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