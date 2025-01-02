Как ИИ видит украинское село — фото

Украинское село в будущем по версии ИИ — яркие фото
Искусственный интеллект показал, как будет выглядеть украинское село в будущем. Наряду с традициями и ремеслами появятся современные технологии.
Об этом сообщают Новини.LIVE.
Как ИИ видит украинское село
Первое изображение будущего украинского села демонстрирует сочетание традиций и современных технологий.
На втором фото видны дома в селе у реки, объединяющие современные и традиционные элементы строительства.
Третья картинка демонстрирует, чем могут заниматься украинцы в селе в будущем, гармонично сочетая традиционные ремесла и, опять же, современные технологии.
Напомним, недавно мы писали о том, как выглядят по мнению ИИ украинские города после победы Украины. В частности, созданные изображения сочетают современную и футуристическую инфраструктуру.
Также мы сообщали, что, по мнению миллиардера Илона Маска, ИИ до конца 2025 года превзойдет интеллект любого человека на Земле.
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