Как ИИ видит украинское село — фото

Женщина в деревне. Фото: СарныNews.City

Искусственный интеллект показал, как будет выглядеть украинское село в будущем. Наряду с традициями и ремеслами появятся современные технологии.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Первое изображение будущего украинского села демонстрирует сочетание традиций и современных технологий.

Украинское село по версии ИИ. Фото: Новини.LIVE

На втором фото видны дома в селе у реки, объединяющие современные и традиционные элементы строительства.

Украинское село по версии ИИ. Фото: Новини.LIVE

Третья картинка демонстрирует, чем могут заниматься украинцы в селе в будущем, гармонично сочетая традиционные ремесла и, опять же, современные технологии.

Украинское село по версии ИИ. Фото: Новини.LIVE

Напомним, недавно мы писали о том, как выглядят по мнению ИИ украинские города после победы Украины. В частности, созданные изображения сочетают современную и футуристическую инфраструктуру.

Также мы сообщали, что, по мнению миллиардера Илона Маска, ИИ до конца 2025 года превзойдет интеллект любого человека на Земле.