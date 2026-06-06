UBTECH відкрила передзамовлення на гуманоїда з емоційним ШІ: що відомо

Перші у світі реалістичні гуманоїдні роботи. Фото: UBTECH

Китайська компанія UBTECH Robotics відкрила передзамовлення на нового повнорозмірного людиноподібного робота. Модель позиціюють як гуманоїда для соціальної взаємодії, який може аналізувати голос, поведінку та контекст спілкування.

Про це пише редакція Новини.LIVE з посиланням на Gasgoo.

Що відомо про нового робота UBTECH

UBTECH Robotics, один із найбільших виробників людиноподібних роботів у Китаї, готує до запуску нову модель гуманоїда. Компанія вже відома серією Walker, яку тестують у промислових і сервісних сценаріях — від логістики до виробничих ліній.

Нова модель має стати не просто роботом для виконання завдань, а пристроєм для соціального спілкування. Основний акцент зроблено на емоційній взаємодії та здатності підлаштовувати відповіді під контекст розмови.

Робот буде доступний у двох варіантах — чоловічому та жіночому. Чоловіча версія матиме зріст 183 см і вагу близько 42 кг.

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Жіноча версія буде нижчою та легшою: її зріст становитиме 168 см, а вага — приблизно 35,2 кг.

У конструкції заявлено 88 ступенів свободи. Це має дозволити гуманоїду виконувати плавні рухи, складні жести, природнішу міміку та пластику тіла.

Одна з головних особливостей нової моделі — мультимодальна система сприйняття. Робот аналізує голос, інтонації, поведінкові сигнали та загальний контекст взаємодії.

На основі цих даних система може змінювати відповіді в реальному часі. Завдяки цьому спілкування має мати вигляд більш персоналізованого і природного.

Передзамовлення на повнорозмірного гуманоїда вже відкрили через китайські e-commerce-платформи. Офіційний реліз запланований на 30 червня. Тоді ж очікується оголошення фінальної ціни. Покупці вже можуть внести депозит для бронювання пристрою з першої партії.

Відомо, що робот отримає Wi-Fi і базову автономну комунікацію. Акумулятор має забезпечувати кілька годин активної роботи, а в схожих моделях UBTECH цей показник орієнтовно становить 2-4 години. Також передбачена базова комплектація з одягом і стандартними аксесуарами.