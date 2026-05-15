Головна Технології Unitree створила першого у світі "меха"-робота з кабіною для пілота

Unitree створила першого у світі "меха"-робота з кабіною для пілота

Дата публікації: 15 травня 2026 14:24
Unitree показала пілотованого "меха"-робота GD01: для чого він призначений
Перший у світі транспортний робот Unitree GD01. Фото: кадр з відео/YouTube

Китайська компанія Unitree Robotics представила незвичного пілотованого робота GD01, який може пересуватися як на двох ногах, так і в чотириногому режимі. Машина нагадує механізованого робота з фантастичних фільмів і призначена для цивільного транспорту.

Про це пише редакція Новини.LIVE з посиланням на SCMP.

Що відомо про Unitree GD01

Нову розробку створила компанія Unitree Robotics із Ханчжоу. GD01 — це великий "меха"-робот із високоміцного сплаву, який здатен перевозити людину в кабіні, розташованій у корпусі.

Разом із пілотом робот важить близько 500 кг — приблизно як великий рояль. Стартова ціна машини становить 3,9 млн юанів, або близько 574 тис. доларів.

Головна особливість GD01 — здатність змінювати спосіб пересування. У демонстраційному відео робот спочатку рухається на двох ногах, подібно до гуманоїда, а потім перебудовує корпус і переходить у режим чотириногого руху.

Такий формат має дати машині більше гнучкості. Двоногий режим має ефективніший вигляд й ближчий до класичного образу "меха", тоді як чотириногий може бути стабільнішим для складніших поверхонь.

У ролику GD01 перевозить пілота в кабіні й рухається як великий робот-гуманоїд. Після цього машина рукою збиває цегляну стіну, демонструючи силу конструкції.

Далі робот трансформує шасі й переходить у чотириногий режим, більше схожий на повзання або рух великої механічної тварини.

Unitree позиціонує GD01 як машину для цивільного транспорту, хоча поки що це радше демонстрація можливостей компанії у сфері робототехніки. Подібні системи можуть бути корисними там, де звичайному транспорту важко проїхати, або в сценаріях, де потрібна висока маневреність.

Водночас вартість і габарити GD01 поки роблять його нішевим продуктом, а не масовим засобом пересування.

Раніше Новини.LIVE писали, що робот-гуманоїд став причиною затримки авіарейсу в аеропорту Окленда. Літак до Сан-Дієго понад годину залишався на злітній смузі через суперечки щодо батареї робота та правил її перевезення на борту.

Також Новини.LIVE розповідали, що китайська компанія Unitree Robotics випробувала гуманоїдного робота G1 в умовах екстремального холоду. Під час тесту в північно-західному регіоні Китаю робот рухався льодом і снігом та зробив понад 130 000 кроків за температури до -47,4°C.

Китай Unitree Robotics гуманоїдний робот
Володимир Мололкін - редактор, експерт рубрики "Техно"
Автор:
Володимир Мололкін
