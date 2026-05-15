Unitree показала пилотируемого "меха"-робота GD01: для чего он предназначен

Unitree создала первого в мире "меха"-робота с кабиной для пилота
Китайская компания Unitree Robotics представила необычного пилотируемого робота GD01, который может передвигаться как на двух ногах, так и в четвероногом режиме. Машина напоминает механизированного робота из фантастических фильмов и предназначена для гражданского транспорта.
Об этом пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на SCMP.
Что известно о Unitree GD01
Новую разработку создала компания Unitree Robotics из Ханчжоу. GD01 — это большой "меха"-робот из высокопрочного сплава, который способен перевозить человека в кабине, расположенной в корпусе.
Вместе с пилотом робот весит около 500 кг — примерно как большой рояль. Стартовая цена машины составляет 3,9 млн юаней, или около 574 тыс. долларов.
Unitree Unveils: GD01, A Manned Transformable Mecha, от $650,000 👏
Первая в мире готовая к производству пилотируемая меча. Она может трансформироваться. Это гражданское транспортное средство. Весит ~500 кг с вами внутри.
Пожалуйста, все обязательно используйте робота дружелюбно и безопасно. pic.twitter.com/xa6eNiRDdV- Unitree (@UnitreeRobotics) 12 мая 2026 г.Читайте также:
Главная особенность GD01 — способность менять способ передвижения. В демонстрационном видео робот сначала движется на двух ногах, подобно гуманоиду, а затем перестраивает корпус и переходит в режим четырехногого движения.
Такой формат должен дать машине больше гибкости. Двуногий режим выглядит более эффективно и ближе к классическому образу "меха", тогда как четвероногий может быть более стабильным для более сложных поверхностей.
В ролике GD01 перевозит пилота в кабине и движется как большой робот-гуманоид. После этого машина рукой сбивает кирпичную стену, демонстрируя силу конструкции.
Далее робот трансформирует шасси и переходит в четвероногий режим, больше похожий на ползание или движение большого механического животного.
Unitree позиционирует GD01 как машину для гражданского транспорта, хотя пока это скорее демонстрация возможностей компании в сфере робототехники. Подобные системы могут быть полезны там, где обычному транспорту трудно проехать, или в сценариях, где требуется высокая маневренность.
В то же время стоимость и габариты GD01 пока делают его нишевым продуктом, а не массовым средством передвижения.
Ранее Новини.LIVE писали, что робот-гуманоид стал причиной задержки авиарейса в аэропорту Окленда. Самолет в Сан-Диего более часа оставался на взлетной полосе из-за споров относительно батареи робота и правил ее перевозки на борту.
Также Новини.LIVE рассказывали, что китайская компания Unitree Robotics испытала гуманоидного робота G1 в условиях экстремального холода. Во время теста в северо-западном регионе Китая робот двигался по льду и снегу и сделал более 130 000 шагов при температуре до -47,4°C.