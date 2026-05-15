Unitree создала первого в мире "меха"-робота с кабиной для пилота

Unitree создала первого в мире "меха"-робота с кабиной для пилота

Дата публикации 15 мая 2026 14:24
Unitree показала пилотируемого "меха"-робота GD01: для чего он предназначен
Первый в мире транспортный робот Unitree GD01. Фото: кадр из видео/YouTube

Китайская компания Unitree Robotics представила необычного пилотируемого робота GD01, который может передвигаться как на двух ногах, так и в четвероногом режиме. Машина напоминает механизированного робота из фантастических фильмов и предназначена для гражданского транспорта.

Об этом пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на SCMP.

Что известно о Unitree GD01

Новую разработку создала компания Unitree Robotics из Ханчжоу. GD01 — это большой "меха"-робот из высокопрочного сплава, который способен перевозить человека в кабине, расположенной в корпусе.

Вместе с пилотом робот весит около 500 кг — примерно как большой рояль. Стартовая цена машины составляет 3,9 млн юаней, или около 574 тыс. долларов.

Главная особенность GD01 — способность менять способ передвижения. В демонстрационном видео робот сначала движется на двух ногах, подобно гуманоиду, а затем перестраивает корпус и переходит в режим четырехногого движения.

Такой формат должен дать машине больше гибкости. Двуногий режим выглядит более эффективно и ближе к классическому образу "меха", тогда как четвероногий может быть более стабильным для более сложных поверхностей.

В ролике GD01 перевозит пилота в кабине и движется как большой робот-гуманоид. После этого машина рукой сбивает кирпичную стену, демонстрируя силу конструкции.

Далее робот трансформирует шасси и переходит в четвероногий режим, больше похожий на ползание или движение большого механического животного.

Unitree позиционирует GD01 как машину для гражданского транспорта, хотя пока это скорее демонстрация возможностей компании в сфере робототехники. Подобные системы могут быть полезны там, где обычному транспорту трудно проехать, или в сценариях, где требуется высокая маневренность.

В то же время стоимость и габариты GD01 пока делают его нишевым продуктом, а не массовым средством передвижения.

Ранее Новини.LIVE писали, что робот-гуманоид стал причиной задержки авиарейса в аэропорту Окленда. Самолет в Сан-Диего более часа оставался на взлетной полосе из-за споров относительно батареи робота и правил ее перевозки на борту.

Также Новини.LIVE рассказывали, что китайская компания Unitree Robotics испытала гуманоидного робота G1 в условиях экстремального холода. Во время теста в северо-западном регионе Китая робот двигался по льду и снегу и сделал более 130 000 шагов при температуре до -47,4°C.

Китай Unitree Robotics гуманоидный робот
Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Владимир Мололкин
