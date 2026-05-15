Unitree показала пилотируемого "меха"-робота GD01: для чего он предназначен

Первый в мире транспортный робот Unitree GD01. Фото: кадр из видео/YouTube

Китайская компания Unitree Robotics представила необычного пилотируемого робота GD01, который может передвигаться как на двух ногах, так и в четвероногом режиме. Машина напоминает механизированного робота из фантастических фильмов и предназначена для гражданского транспорта.

Об этом пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на SCMP.

Что известно о Unitree GD01

Новую разработку создала компания Unitree Robotics из Ханчжоу. GD01 — это большой "меха"-робот из высокопрочного сплава, который способен перевозить человека в кабине, расположенной в корпусе.

Вместе с пилотом робот весит около 500 кг — примерно как большой рояль. Стартовая цена машины составляет 3,9 млн юаней, или около 574 тыс. долларов.

Unitree Unveils: GD01, A Manned Transformable Mecha, от $650,000 👏

Первая в мире готовая к производству пилотируемая меча. Она может трансформироваться. Это гражданское транспортное средство. Весит ~500 кг с вами внутри.

Пожалуйста, все обязательно используйте робота дружелюбно и безопасно.

Главная особенность GD01 — способность менять способ передвижения. В демонстрационном видео робот сначала движется на двух ногах, подобно гуманоиду, а затем перестраивает корпус и переходит в режим четырехногого движения.

Такой формат должен дать машине больше гибкости. Двуногий режим выглядит более эффективно и ближе к классическому образу "меха", тогда как четвероногий может быть более стабильным для более сложных поверхностей.

В ролике GD01 перевозит пилота в кабине и движется как большой робот-гуманоид. После этого машина рукой сбивает кирпичную стену, демонстрируя силу конструкции.

Далее робот трансформирует шасси и переходит в четвероногий режим, больше похожий на ползание или движение большого механического животного.

Unitree позиционирует GD01 как машину для гражданского транспорта, хотя пока это скорее демонстрация возможностей компании в сфере робототехники. Подобные системы могут быть полезны там, где обычному транспорту трудно проехать, или в сценариях, где требуется высокая маневренность.

В то же время стоимость и габариты GD01 пока делают его нишевым продуктом, а не массовым средством передвижения.

